Francia exhibe a Colombia con una categórica victoria en Estados Unidos; resumen y goles

Francia, con una mayoría de suplentes, consiguió un categórico triunfo de 3-1 sobre Colombia en un partido amistoso celebrado en Maryland, Estados Unidos. Un doblete de Désiré Doué y un tanto de Marcus Thuram dieron forma a la victoria de Les Bleus.
El marcador se abrió al minuto 29, cuando Désire Doué marcó su primera diana con un disparo de derecha en el centro del área, un tiro que fue desviado por la zaga. Marcus Thuram aumentó la ventaja de los galos poco antes del descanso, cuando al 41′ convirtió con un remate de cabeza a centro de Maghnes Akliouche.
Francia aumenta la diferencia en el segundo tiempo
Désiré Doué logró su segundo gol de la tarde sobre Colombia al minuto 56 al definir sólo en el área con un toque de derecha, a pase de Marcus Thuram en un contragolpe.
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Colombia reaccionó en la recta final del partido disputado en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, cuando Jáminton Campaz, jugador del Rosario Central, marcó con un potente remate de derecha en el área luego de ser asistido por Jefferson Lerma.
Kylian Mbappé, quien ingresó en el segundo tiempo (al minuto 78), había conseguido en la compensación el cuarto gol de Francia sobre Colombia, pero su diana fue anulada por posición adelantada.
Balance distinto para Francia y Colombia
Distintas conclusiones dejó la Fecha FIFA de marzo para Francia y Colombia. Los Bleus ganaron sus dos compromisos, mientras que los Cafeteros salieron derrotados en ambos.
Les Bleus, actuales subcampeones mundiales, habían derrotado previamente 2-1 a su similar de Brasil; mismo marcador por el que Colombia sucumbió a manos de Croacia en su otro compromiso de esta semana.
EVG