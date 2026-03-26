Kylian Mbappé se recupera de lesión de rodilla y lleva a Francia a la victoria ante Brasil

Hugo Ekitike celebra con Kylian Mbappé tras anotar el segundo tanto de Francia ante Brasil en un partido amistoso

El delantero Kylian Mbappé no evidenció secuelas de su lesión en la rodilla izquierda el jueves, cuando se escapó para marcar un gol y darle a Francia una ventaja temprana en camino a una victoria por 2-1 sobre Brasil en un ensayo para el Mundial entre dos de los mejores equipos del mundo.

Frente a una multitud de 66.215 personas que favorecía ampliamente a Brasil, Mbappé y Hugo Ekitike le dieron a Francia una ventaja de 2-0 en el mismo campo donde disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland.

🚨🌎 KYLIAN MBAPPE OPENS THE SCORING FOR FRANCE!



Brazil 0-1 France.pic.twitter.com/9udXk6kmXv — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 26, 2026

Bremer recortó la diferencia a los 78 minutos, pero no pudieron hacer más para empatar el duelo ante una de las candidatas a ganar el torneo. El accionar Brasil dejó mucho que desear y los aficionados reclamaron la ausencia de Neymar, quien no fue convocado por Carlo Ancelotti.

Mbappé habló sobre la falta que le hace Neymar a la Selección Brasileña, diciendo que no imagina una Copa del Mundo sin el astro del Santos, pues este tipo de escenarios son para las estrellas.

“Neymar es Neymar. El Mundial es para las estrellas. Y, en mi opinión, Neymar es una de las mayores estrellas. No me imagino un Mundial sin Neymar, pero no puedo contradecir a mi antiguo entrenador. Conozco a Neymar. Se preparará y estará en el Mundial”, dijo al respecto el crack galo.

Aunque Mbappé no veía a Francia favorita para enfrentar a Brasil, el equipo europeo dominó a los cinco veces campeones del orbe.

🔥 VICTOIRE 2️⃣-1️⃣ !



Nos Bleus s’offrent le Brésil dans cette affiche de prestige 🙌 #BREFRA pic.twitter.com/2R6bM9Ssuz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2026

“Nunca se puede ser favorito contra un equipo que tiene 5 estrellas en su camiseta. Imposible. Brasil es la nación futbolística más grande, 5 estrellas en su camiseta, 5 Copas del Mundo. ¡Historia!”, dijo Donatello antes del duelo.

El amistoso se desarrolló sin contratiempos evidentes pese a la disputa latente entre la localidad de Foxborough y los organizadores del Mundial por casi 8 millones de dólares en costos de seguridad. Hace dos semanas, las partes alcanzaron un acuerdo en que el comité organizador prometió realizar el pago por adelantado y la ciudad aprobó la licencia de espectáculos que se requería.

Antes del partido Mbappé conversó brevemente con su compañero en el Real Madrid Vinicius Jr. Ambos se abrazaron, rieron e intercambiaron palabras. El francés también saludó a Rapinha, brasileño del FC Barcelona.