¿Cómo empezó la relación entre Kylian Mbappé y Ester Expósito?; sale a la luz comprometedor VIDEO viajando juntos

Kylian Mbappé aún no vuelve a la actividad con el Real Madrid, pues se encuentra recuperándose de su lesión, pero en ese ínter, el delantero francés volvió a su país natal para llevar este el proceso de rehabilitación, aunque también se dio el tiempo para iniciar una relación con la modelo Ester Expósito.

Aún no se sabe si solo es una reunión de amigos o ya tienen relación amorosa, pero en los últimos días ambos han entrado al mismo hotel, vistos en la misma habitación y ahora viajando en el mismo vehículo, pero algo extraño fue que la actriz ya se encontraba arriba del automóvil y Kylian Mbappé llegó después.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo.



— (fan) gam (@mbaafraude) March 8, 2026

Kylian Mbappé se perderá el partido de Champions League ante el City

La lesión de Kylian Mbappé fueron terribles noticias para el Real Madrid, pues se juntó con la baja de Jude Bellingham. La ausencia de estos dos ha generado que el ataque del conjunto blanco se vea afectado, pues el francés era el encargado de los goles en el club.

Se acerca el final de la temporada y con ello la fase de eliminación de diversas competencias. En la Champions League, el Real Madrid se medirá ante el Manchester City por cuarta ocasión consecutiva en la ronda de knockout, pero los merengues tendrán que hacerlo sin dos de sus mejores jugadores.

Será una eliminatoria complicada para el equipo español, pues la ida se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y para la vuelta tendrán que visitar el Etihad Stadium en busca del boleto que los coloque en los cuartos de final de la competencia.

⚠️🇫🇷 Kylian Mbappé vendría jugando con una ROTURA PARCIAL DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR de su rodilla izquierda.



🚑 Real Madrid quiere que jueguen en la vuelta vs City, pero el entorno cree que LLEGA JUSTO AL MUNDIAL y no quieren arriesgar a una LESIÓN MÁS GRAVE.



— Sudanalytics (@sudanalytics_) March 4, 2026

Kylian Mbappé no juega desde el mes pasado

Kylian Mbappé sufre una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda, así que el delantero francés se está cuidando, ya que no quiere perderse el Mundial del 2026 por una lesión aún mayor.

‘Donatello’ no disputa un partido con el Real Madrid desde el 21 de febrero del 2026, cuando los merengues cayeron derrotados 2-1 a manos del Osasuna en LaLiga de España, por lo que se ha perdido tres partidos con el club blanco.

Kylian Mbappé estuvo fuera de la convocatoria en el partido de vuelta ante el Benfica en la Champions League, el cotejo ante el Getafe y el último compromiso ante el Celta de Vigo, los dos últimos correspondientes a las Jornadas 26 y 27 de LaLiga de España.

