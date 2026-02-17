Kylian Mbappé revela los terribles insultos que sufrió Vinícius en el Benfica vs Real Madrid (VIDEO)

Kylian Mbappé defendió a Vinícius Jr. de los insultos racistas en el Benfica vs Real Madrid de la Champions League.

El futbolista francés Kylian Mbappé explotó tras el triunfo del Real Madrid sobre el Benfica en la ida de playoffs de la Champions League al revelar que el argentino Gianluca Prestianni le dijo cinco veces mono al brasileño Vinícius Jr., motivo por el cual se detuvo unos minutos el juego en el Estadio da Luz de Lisboa.

“Le ha llamado cinco veces mono a Vini. Eso lo he visto yo. Cada uno da su opinión, pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el futbol mundial”, aseguró Donatello en la zona mixta al final del encuentro en Portugal.

"Le dijo cinco veces a Vini que es un mono" 💬



"Este (Prestianni) no merece jugar más la Champions" ❌



Kylian Mbappé explicó cuál fue el insulto racista de Prestianni a Vinicius Jr. 🤬#ChampionsLeague pic.twitter.com/GnN69sT78f — FOX (@somos_FOX) February 17, 2026

Kylian Mbappé arremete contra jugador del Benfica que insultó a Vinícius Jr.

Molesto, Kylian Mbappé afirmó que le dijo a Gianluca Prestianni en su cara que es un racista, y afirmó que el sudamericano no es un digno compañero de profesión por su comportamiento.

“Le he dicho racista porque lo pienso. Solo hay que ver su cara que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión”, profundizó.

Kylian Mbappé dejó en claro que Gianluca Prestianni merece un castigo ejemplar tras sus insultos racistas contra Vinícius Jr., por lo que sugirió que la UEFA debería prohibirle jugar la Champions League.

Hoy Mbappé ha hecho su mejor 'gol' desde que llegó al Real Madrid.



Tener a un compañero así. Que este sea tu líder y defienda así a los tuyos, vale más que cualquier cosa.



pic.twitter.com/y6vaEftYIr — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) February 17, 2026

“No tengo nada contra el mejor club de Portugal ni su entrenador, que es de los mejores de la historia, pero hay que hacer algo. Un jugador así no merece jugar más la Champions”, sentenció el delantero francés.

Kylian Mbappé deja en segundo plano triunfo del Real Madrid sobre el Benfica

Kylian Mbappé aseguró que el triunfo de 1-0 del Real Madrid sobre el Benfica en la ida de playoffs de la Champions League fue lo menos importante del partido en Portugal.

“Hemos ganado el partido pero no es lo importante, hay cosas mucho más importantes que el futbol”, aseveró el atacante del equipo merengue.

El Real Madrid será local en la vuelta contra el Benfica el próximo 25 de febrero, cuando se defina al clasificado a los octavos de final de la Champions League.

