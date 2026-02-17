Real Madrid tiene una racha de 61 años sin vencer al Benfica

La Champions League regresa este martes 17 de febrero con el arranque de los playoffs, en los que destaca la serie entre Benfica y Real Madrid, que tiene 61 años sin conocer la victoria ante el equipo portugués, que en la última fecha de la fase de liga se impuso 4-2 a los merengues para seguir con vida en el torneo.

El 16 de marzo de 1965, los de la capital española derrotaron 2-1 a las Águilas en los cuartos de final de vuelta de la Liga de Campeones de la Temporada 1964-1965. Se trata del único triunfo del Real Madrid sobre el Benfica en cuatro antecedentes entre ambos, pues los otros tres partidos terminaron en favor de los lusitanos, incluido el cotejo del pasado 28 de enero en el Estadio da Luz de Lisboa.

21 goles hizo el Real Madrid en la fase de liga

La caída de los dirigidos por Álvaro Arbeloa a manos de los portugueses impidió que sellaran su boleto directo a los octavos de final de la justa continental. El duelo de ida entre estos equipos se lleva a cabo este martes en la casa del cuadro que dirige el experimentado José Mourinho, quien intentará hacer que su exequipo pase otro mal rato en el comienzo de la fase de eliminación directa de la Champions League.

José Mourinho está consciente de que el Real Madrid llega con sed de revancha tras lo ocurrido hace tres semanas, aunque dejó en claro que sus dirigidos no necesitan un milagro para salir airosos.

“Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League. Están heridos y un rey herido es peligroso. No creo que haga falta un milagro para pasar, necesitamos un nivel máximo, pero no un milagro”, aseveró José Mourinho.

Por su parte, Álvaro Arbeloa afirmó que no espera algo distinto en comparación con el duelo de la última jornada de la fase de liga e incluso no le sorprendería que las Águilas sean un contrincante más fuerte.

“No creo que José (Mourinho) me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz. Mañana (hoy) va a ser más de lo mismo. Yo sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor y nosotros tenemos que estar preparados para ello”, sentenció el estratega de la escuadra merengue.

Una gran noticia para el Real Madrid es que para este partido contará con Kylian Mbappé, quien vuelve a estar disponible después de que se perdió el partido del fin de semana contra la Real Sociedad en la Jornada 24 por molestias en la rodilla.

Donatello registra 38 goles con los de la capital española en la Temporada 2025-2026, de los cuales 13 han sido en la Champions League.

El Benfica ha perdido sus últimas cinco eliminatorias a doble partido en torneos de UEFA contra clubes españoles. No sale con los brazos en alto desde que eliminó al Betis en la ronda de 32 de la Copa UEFA 1982-1983.

En otras llaves destacadas, el Mónaco se mide ante el PSG, además de que el Atlético de Madrid, donde milita el mexicano Obed Vargas, se ve las caras con el Brujas, mientras que el subcampeón Inter de Milán enfrenta al sorpresivo Bodo/Glimt, que clasificó a los playoffs tras culminar en el sitio 23 tras dos victorias consecutivas sobre el Manchester City y Atlético de Madrid.

Por su parte, el Borussia Dortmund disputará su boleto a octavos contra el Atalanta; la Juventus y el Bayer Leverkusen harán lo propio contra Galatasaray y Olympiakos, de manera respectiva, mientras que el Newcastle chocará ante el Qarabag, otro de los clubes revelación en la fase de liga del certamen europeo.

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City son los equipos que clasificaron de manera directa a los octavos de final, fase que se desarrollará entre el 10 y el 18 de marzo.