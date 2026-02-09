Mbappé sigue con su racha y el Real triunfa

El capitán de la Selección de Francia, después de marcar uno de sus goles, ayer.

Kylian Mbappé volvió a marcar y el Real Madrid esculpió con sufrimiento una victoria el domingo de 2-0 de visita al Valencia, acercándose a un punto del líder Barcelona en LaLiga española.

Kylian Mbappé anotó a boca de jarro al inicio del tiempo de descuento de la segunda mitad. El astro francés marcó su noveno gol en seis partidos para sellar la victoria del Madrid, que encadenó su triunfo seguido en el torneo doméstico.

El técnico merengue Álvaro Arbeloa evocó a Cristiano Ronaldo, otrora goleador del Madrid, para resaltar la voracidad anotadora de Mbappé.

El Dato: El Athletic Bilbao venció 4-2 a un Levante en inferioridad numérica, en un partido con cuatro goles anotados después de los 80 minutos.

“Ahora mismo es el mejor jugador del mundo por lo que está demostrando día tras día y partido tras partido”, expresó Arbeloa. “Como he dicho antes, parecía que lo de Cristiano era algo extraterrestre, algo imposible de igualar y que nadie se podía acercar. A Mbappé le queda un largo camino porque Cristiano estuvo aquí muchos años, pero tiene condiciones para seguir su estela y nunca sabes si lo va a poder superar. Pero si alguien puede, es Kylian”.

El atacante francés lidera ampliamente la tabla de goleadores de LaLiga con 22 conquistas. Su perseguidor inmediato es el kosovar Vedat Muriqui, autor de 15 goles para Mallorca. Álvaro Carreras adelantó al Madrid a los 65 minutos con su segundo gol para el club.

El Madrid jugó sin Vinícius (suspensión por tarjeta amarilla) y Bellingham (lesión en el isquiotibial izquierdo). La última derrota del Madrid en LaLiga fue en diciembre en casa contra el Celta de Vigo.

El Barcelona derrotó 3-0 al Mallorca como local el sábado, logrando su 17ª victoria en sus últimos 18 partidos en todas las competiciones.

Los aficionados del Valencia abuchearon al equipo tras el pitido final. El equipo que dirige Carlos Corberán se encuentra en el puesto 17, justo fuera de la zona de descenso.

El Real Betis, quinto en la tabla, venció 1-0 al tercero, Atlético de Madrid, en un partido disputado tres días después de ser goleado 5-0 por los colchoneros en casa en los cuartos de final de la Copa del Rey.

El delantero brasileño Antony anotó el gol de la victoria del Betis el domingo, dando al equipo su segunda victoria consecutiva en LaLiga.

El Atlético de Diego Simeone ha ganado sólo uno de sus últimos tres partidos en todas las competiciones.

El Sevilla y el Girona empataron 1-1 en un partido que se reprogramó al domingo debido al mal tiempo. El delantero uruguayo Cristhian Stuani entró al partido por Girona con el único objetivo ejecutar un penal cerca del final y lo falló.

El partido iba a jugarse el sábado, pero LaLiga lo pospuso un día debido a una alerta de tormenta severa en Sevilla.

Girona tomó la delantera a los dos minutos del partido con un gol de Thomas Lemar. Los anfitriones finalmente igualaron con un disparo de larga distancia al ángulo superior de Kike Salas en el segundo tiempo de descuento.

Seis minutos después, Girona perdió la oportunidad de volver a ponerse al frente cuando contuvieron el penal de Christian Stuani.

Míchel, el técnico de Girona, mandó a la cancha a Stuani para ejecutar el penalti y el veterano uruguayo disparó por debajo y que fue detenido por el portero sevillista Odysseas Vlachodimos.