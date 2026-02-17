Champions League: Resumen y resultados de los partidos de HOY de los playoffs de ida

Gianluca Prestianni, del Benfica, persigue a Vinicius Junior, del Real Madrid, en el duelo de playoffs de la Champions

El partido entre Real Madrid y Benfica en la Champions League se interrumpió durante varios minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista. El delantero brasileño le dio la victoria 1-0 a su equipo con un golazo, rompiendo una racha de 1 años sin ganarle a los portugueses.

José Mourinho, el técnico de Benfica, fue expulsado y no estará en la vuelta del repechaje por el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El delantero brasileño fue abucheado ruidosamente durante el resto del partido en el Estádio da Luz de Lisboa, y, en los minutos finales, fue golpeado por lo que parecía ser una botella de agua de plástico lanzada por la afición.

A los 52 minutos, el árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro, justo después de que Vinícius le diera al Madrid la ventaja con un soberbio derechazo combeado al ángulo más lejano.

Los jugadores de Benfica reaccionaron molestos porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner, y algunos fueron a encararlo, incluido el argentino Gianluca Prestianni.

Prestianni le reclamó a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta y, entonces, el delantero brasileño de repente lo señaló y corrió hacia el árbitro.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó “mono”. El árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, que es negro, se fue hacia la banda. Algunos de sus compañeros también se encaminaron al costado de la cancha.

Kylian Mbappé y el centrocampista Aurélien Tchouaméni dijeron que el equipo consideró abandonar el campo, pero finalmente decidió seguir jugando. Mbappé dijo que le pidió a Vinícius que decidiera qué quería hacer y que el equipo haría lo que él quisiera.

Prestianni, de 20 años, simplemente miró de lejos mientras Vinícius hablaba con el árbitro.

El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él.

Al jugador argentino no le mostraron tarjeta amarilla y continuó jugando. Fue sustituido a los 81 minutos. A Vinícius le habían mostrado una tarjeta amarilla tras la celebración. El juego se reanudó a los 60.

Mbappé, quien defendió a Vinícius mientras los jugadores de Benfica confrontaban a su compañero, también fue abucheado por la afición local. Las cámaras también mostraron a Mbappé aparentemente llamándole racista a Prestianni, además de insultarlo.

“No podemos aceptar que un jugador que juega en la máxima competición europea se comporte así”, dijo Mbappé. “No debería seguir jugando. A ver qué pasa ahora”.

El veterano defensa argentino Nicolás Otamendi estuvo entre quienes encararon a Vinícius y Mbappé. Más tarde, durante el partido, Otamendi se levantó la camiseta y se señaló el pecho, aparentemente mostrando a Vinícius los tatuajes de los trofeos que ha ganado con la selección nacional.

PSG remonta y vence al Mónaco

Désiré Doué saltó de la banca para rescatar el martes al Paris Saint-Germain justo cuando su defensa del título de la Champions parecía desmoronarse en Mónaco, firmando un doblete para voltear el marcador en la victoria 3-2 en la ida de su repechaje por el pase a los octavos de final del torneo.

El PSG también sacó una renta de un gol tras la ida en el Stade Louis-II del principado. Pero, al ir perdiendo 2-0 después de 18 minutos, el equipo de Luis Enrique corría el riesgo de quedar noqueado inesperadamente.

Eso fue hasta que Doué ingresó como sustituto en la primera mitad y le dio la vuelta al partido con sus goles para impulsar la victoria del PSG.

Galatasaray dejó a la Juventus al borde de la eliminación con una sensacional remontada para imponerse el martes por 5-2 en Estambul. El Borussia Dortmund venció de local 2-0 a Atalanta.

