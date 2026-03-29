FILTRAN pelea entre aficionados en el México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca (VIDEO)

Unos aficionados se agarraron a golpes en el Estadio Azteca al final del México vs Portugal.

La violencia hizo acto de presencia en el México vs Portugal, partido que marcó la reapertura del Estadio Azteca, luego de que se filtró el video de una pelea a golpes entre un sector de aficionados, lo que generó indignación en las redes sociales.

De acuerdo con información de otros medios, la riña se produjo en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula una vez terminado el amistoso entre el Tricolor y la Seleção das Quinas, cuando varios aficionados se hicieron de palabras hasta llegar a los golpes.

A veces me pregunto: ¿por qué asiste tanto orangután a los partidos de fútbol? pic.twitter.com/esAwik1O14 — Vero Islas (@LOVREGA) March 29, 2026

Algunas personas que se dieron cuenta de los empujones y agresiones físicas entre esto grupo de aficionados intentaron alejarse con el objetivo de no verse involucrados en esta pelea tras el silbatazo final del México vs Portugal.

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¿Cuál fue la razón de la pelea en el Estadio Azteca?

No se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo que derivó en la pelea entre aficionados en el Estadio Azteca al final del empate sin goles entre México y Portugal.

Reportes indican que este conflicto habría sido por discusiones entre este grupo de personas en torno al desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre contra la escuadra lusitana.

Esta pelea opacó la reapertura del Estadio Azteca, que volvió a recibir un partido después de casi dos años y a menos de tres meses del arranque del Mundial 2026, motivo por el cual se sometió a obras de remodelación.

Este conflicto entre aficionados se unió a otros desafortunados eventos en el Coloso de Santa Úrsula, como el grito homofóbico contra Raúl ‘Tala’ Rangel en los minutos finales del encuentro y la muerte de un aficionado previo al arranque del cotejo.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Estadio Azteca?

México volverá a jugar en la cancha del Estadio Azteca hasta el próximo 11 de junio, cuando comience el Mundial 2026.

El Tricolor medirá fuerzas ante Sudáfrica en el juego inaugural del magno evento, que por primera vez se llevará a cabo en ciudades de tres países (México, Estados Unidos y Canadá).

México disputará dos de sus tres compromisos de la fase de grupos en el Estadio Azteca, donde también enfrentará a República Checa o Dinamarca el próximo 24 de junio.

EVG