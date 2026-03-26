Jamaica deja en el camino a Nueva Caledonia y está a una victoria de acceder al Mundial 2026

Guadalajara vivió un previo de lo que vendrá para el Mundial 2026 con el partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, encuentro que terminó con la victoria para los Reggae Boyz por la mínima, con lo que se llevaron su boleto a la final de la llave A del Repechaje Intercontinental de la FIFA.

El marcador en el Estadio AKRON se inauguró en el primer tiempo del cotejo con la anotación de Bailey Cadamarteri; el jugador del Wrexham de Inglaterra aprovechó un error del guardameta de Nueva Caledonia, Rocky Nyikeine, quien dejó el balón vivo dentro del área tras un remate en un tiro libre, para mandar a guardar la esférica a los 18 minutos de tiempo corrido.

Al minuto 31 de juego, Georges Gope quiso sorprender a Andre Blake con un tiro lejano desde atrás de la media cancha; sin embargo, el intento se fue por encima del marco jamaiquino y perdiendo la pelota cuando ya estaban abajo en el marcador.

18' GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE JAMAICAAAAAAAAA, CADA VEZ MÁS CERCA DEL MUNDIAAAAL



Nueva Caledonia 🇳🇨 0-1 Jamaica🇯🇲 Jamaica

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A pesar de que Nueva Caledonia no era el favorito en el papel, el conjunto de Oceanía no fue dominado por Jamaica, pues en lapsos del encuentro en Guadalajara, lograron mantener la posesión de la esférica y mantener a los Reggae Boyz dentro de su propio campo.

En la segunda mitad, el cansancio por parte de ambas escuadras fue notorio, así que los técnicos comenzaron a realizar cambios, uno para ir en busca del empate y el otro para mantener el resultado que los manda a la final del repechaje para pelear por un boleto al Mundial 2026.

Un detalle que se llevó los reflectores fue la afición de Guadalajara, pues al ser una sede mundialista demostraron que están listos para recibir la Copa del Mundo, pero no solo eso, pues todo el Estadio AKRON apoyaba a Nueva Caledonia en este encuentro.

⌚️31’ ¡Si anota, apagamos todo y nos vamos! ⚽🔥 Georges Gope sorprende desde larga distancia.



Nueva Caledonia 0-1 Jamaica ya se juegan el repechaje intercontinental rumbo a United 2026 🌎🏆



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La Selección de Jamaica seguirá en la ciudad de Guadalajara, pues la siguiente semana tendrán el encuentro que define todo, si se quedan con las manos vacías y regresan a su país o logran meterse a la Copa del Mundo, torneo al que solo han clasificado en una ocasión, que fue en Francia 1998.

Su siguiente compromiso será de igual manera en la cancha del Estadio AKRON el próximo martes 31 de marzo, cuando se enfrenten a la República Democrática del Congo; de esta eliminatoria saldrá uno de los dos invitados al Mundial de la FIFA.

Del otro lado, Bolivia venció a Surinam en la cancha del Estadio BBVA y el mismo martes se enfrentarán a Irak por el pase a la Copa del Mundo del 2026.

DCO