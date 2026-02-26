Infantino y Sheinbaum sostienen llamada telefónica; se reitera confianza en México como país anfitrión del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este jueves una llamada telefónica con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la que se reiteró la confianza en México como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026.

La presidenta destacó que la conversación se centró en el seguimiento a los preparativos del torneo internacional que México coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá. Durante el intercambio, Infantino expresó su respaldo a la organización en territorio mexicano y manifestó plena confianza en el país como anfitrión.

La mandataria informó del intercambio a través de redes sociales. “Conversé por llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; seguimos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026. Confirmamos la confianza en el país”.

Informo que durante la llamada se destacó la importancia de mantener la coordinación institucional y el trabajo conjunto para garantizar el adecuado desarrollo del torneo, tanto en aspectos logísticos como operativos.

Asimismo, se reafirmó que continúan los trabajos de planeación conforme a los lineamientos establecidos por la FIFA.

Por su parte, la FIFA compartió lo ocurrido durante el diálogo sostenido con la jefa del Ejecutivo mexicano. “El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostuvo hoy productivas conversaciones con Claudiashein, presidenta de México”, publicó.

Asimismo, Infantino reiteró su confianza con México, y destacó que “esperan se lleven a cabo todos los partidos programados” en la sede.

“Tuve una excelente conversación hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que se lleven a cabo todos los partidos programados allí en lo que será la Copa Mundial más inclusiva y la más grande de la historia”, señaló el dirigente del organismo rector del futbol mundial.

Autoridades federales han señalado en reiteradas ocasiones que el país avanza en tiempo y forma en los preparativos, mientras que el organismo rector del futbol internacional mantiene interlocución permanente con los países anfitriones para supervisar estándares técnicos, infraestructura y coordinación general.

Con la llamada telefónica de este jueves, se envía un mensaje de continuidad y certidumbre sobre la organización del Mundial 2026 en territorio mexicano, en el marco de la colaboración trilateral que caracteriza a esta edición histórica del torneo.

