Toma precauciones

Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 15 de mayo

Estos son los cierres y desvíos de este 15 de mayo en la Autopista México-Pachuca

Afectación vehicular
Afectación vehicular Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este viernes 15 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta movilidad.

Para esta jornada se prevé tránsito lento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final de la tarde, cuando aumenta la movilidad laboral y comienzan los traslados de fin de semana.

Además, debido a las condiciones meteorológicas registradas en días recientes, las lluvias vespertinas podrían volver a generar circulación más lenta, reducción de visibilidad y pavimento mojado en distintos puntos del Valle de México y accesos a la capital.

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La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes, por lo que hasta el momento no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes para esta jornada.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 15 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre movilizaciones que afecten directamente esta vía. Sin embargo, no se descartan afectaciones temporales derivadas de incidentes viales, incremento en el flujo vehicular, encharcamientos o eventos imprevistos.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a actualizaciones viales en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos la circulación suele volverse más lenta durante horarios de mayor demanda.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Reducir velocidad en caso de lluvia
  • Mantener distancia entre vehículos
  • Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 15 de mayo, aunque mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular habitual y posibles lluvias vespertinas.

La recomendación principal es planificar el trayecto y conducir con precaución, especialmente si las condiciones climáticas cambian durante la tarde o noche.

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MSL

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