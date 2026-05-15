Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 15 de mayo

La autopista México-Pachuca podría presentar condiciones de circulación variables este viernes 15 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en accesos hacia la Ciudad de México y zonas de alta movilidad.

Para esta jornada se prevé tránsito lento en horas pico, especialmente durante la mañana y al final de la tarde, cuando aumenta la movilidad laboral y comienzan los traslados de fin de semana.

Además, debido a las condiciones meteorológicas registradas en días recientes, las lluvias vespertinas podrían volver a generar circulación más lenta, reducción de visibilidad y pavimento mojado en distintos puntos del Valle de México y accesos a la capital.

La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes, por lo que hasta el momento no se tienen identificados cierres por obras o desvíos permanentes para esta jornada.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 15 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre movilizaciones que afecten directamente esta vía. Sin embargo, no se descartan afectaciones temporales derivadas de incidentes viales, incremento en el flujo vehicular, encharcamientos o eventos imprevistos.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a actualizaciones viales en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presentan mayores complicaciones son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos la circulación suele volverse más lenta durante horarios de mayor demanda.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Reducir velocidad en caso de lluvia

Mantener distancia entre vehículos

Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 15 de mayo, aunque mantiene condiciones de tránsito variables por la carga vehicular habitual y posibles lluvias vespertinas.

La recomendación principal es planificar el trayecto y conducir con precaución, especialmente si las condiciones climáticas cambian durante la tarde o noche.

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MSL