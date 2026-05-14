Senadores de EU proponen ley contra huachicol que financia a cárteles mexicanos

Senadores de Estados Unidos presentaron una iniciativa bipartidista para obligar al Pentágono a entregar al Congreso un reporte sobre el robo y contrabando de hidrocarburos en México, una actividad que legisladores de ambos partidos vinculan con el financiamiento de organizaciones criminales y con riesgos para la seguridad estadounidense.

John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, impulsaron este jueves 14 de mayo la Ley para Detener el Financiamiento de la Violencia de los Cárteles, propuesta que exige al Departamento de Defensa informar sus acciones contra el tráfico de productos derivados del petróleo y la violencia asociada a organizaciones criminales transnacionales en México.

La iniciativa plantea que el reporte incluya recomendaciones para combatir el contrabando de hidrocarburos, fortalecer capacidades con países socios y mejorar el intercambio de información con agencias civiles de Estados Unidos especializadas en crimen organizado transnacional.

Cornyn señaló que cárteles y otros grupos criminales en México usan métodos cada vez más sofisticados para robar o mover hidrocarburos, venderlos en el mercado negro y financiar delitos como el narcotráfico y la trata de personas. Rosen sostuvo que el robo de combustible representa la fuente de ingresos no vinculada con drogas más relevante para los cárteles .

El antecedente más directo ocurrió el 1 de mayo del año pasado, cuando el Departamento del Tesoro sancionó a tres mexicanos y dos empresas con sede en México por su presunta participación en una red de narcotráfico, robo de combustible y contrabando de crudo ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ese mismo día, la Red de Control de Delitos Financieros emitió una alerta sobre esquemas de crudo robado en la frontera suroeste de Estados Unidos.

Los legisladores argumentan que el huachicol dejó de ser solo un problema interno de México, debido a esquemas transfronterizos que, según autoridades estadounidenses, usan documentos falsos, intermediarios y empresas fachada para mover crudo robado hacia el mercado negro.

Para avanzar, la propuesta deberá pasar por comités del Senado y después recibir votación en el pleno. También tendría que recorrer la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio de Donald Trump para su eventual promulgación.

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cehr