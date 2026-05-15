Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 15 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar incremento gradual en la carga vehicular este viernes 15 de mayo, debido al inicio del fin de semana y a la movilidad habitual en uno de los corredores carreteros más transitados del centro del país.

Además, autoridades recomiendan a los automovilistas mantenerse atentos a las condiciones climáticas, ya que las lluvias registradas durante días recientes podrían provocar afectaciones en algunos tramos de la vía.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 15 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se reporta flujo vehicular moderado a intenso, principalmente en dirección hacia Puebla durante la mañana y con incremento hacia la Ciudad de México conforme avance la tarde y noche.

Durante la jornada pueden presentarse afectaciones momentáneas derivadas de percances menores, vehículos descompuestos o reducción de velocidad en zonas con alta concentración de automóviles y transporte pesado. CAPUFE y autoridades carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier eventualidad.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este viernes incluyen:

La caseta de San Marcos , con alto flujo de salida desde la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales puntos de congestión.

La zona de Río Frío, donde suelen registrarse reducciones de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación intermitente o avance lento, especialmente durante horarios de mayor demanda.

Recomendaciones para automovilistas

Consultar el estado del tráfico y las condiciones del clima antes de salir.

Reducir la velocidad en caso de lluvia.

Mantener distancia entre vehículos.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Salir con tiempo suficiente para evitar retrasos.

La autopista México-Puebla continúa siendo una de las vialidades con mayor movilidad del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados y conducir con precaución para evitar contratiempos y accidentes durante el trayecto.

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MSL