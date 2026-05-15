Llama a defender el debido proceso en juicio político

El presidente de la Jucopo en San Lázaro, Ricardo Monreal, en conferencia, en imagen de archivo.

EL COORDINADOR de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal , subrayó la importancia de actuar con apego a la ley, responsabilidad institucional y respeto al debido proceso, particularmente en temas relacionados con extradiciones y solicitudes de juicio político.

En entrevista radiofónica, respaldó la postura expresada por la Presidenta Claudia Sheinbaum respecto a las decisiones de EU en materia de extradición.

“Si EU negó en 37 ocasiones, según su juicio y opinión, a 37 personas por falta de pruebas o porque no fue debidamente sustanciado el procedimiento de extradición, es su derecho, como es el derecho de México a no extraditar si no hay pruebas. Coincido plenamente con ella. La relación entre México y EU debe ser de respeto, de cooperación para enfrentar todos los desafíos. La Presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien y nosotros tenemos que abonar en esto”, afirmó.

El Tip: La senadora morenista Ana Lilia Rivera dijo que el endurecimiento del discurso de algunos actores políticos en EU responde a intereses geopolíticos y electorales.

En referencia a los casos relacionados con funcionarios del gobierno de Sinaloa, aseguró que las medidas planteadas por autoridades estadounidenses “no se ajustan a la ley de extradición internacional ni al tratado internacional” vigente. Recordó que los procesos de extradición deben mantenerse bajo absoluto sigilo conforme a la ley y no ventilarse públicamente. Respecto a las solicitudes de juicio político, explicó las diferencias entre este mecanismo y la declaratoria de procedencia, conocida comúnmente como desafuero.

Detalló que el juicio político tiene como objetivo la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos, mientras que la declaratoria de procedencia busca retirar la inmunidad procesal para permitir un proceso penal.

En el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Monreal Ávila señaló que ya no se encuentra en funciones, por lo que el alcance del juicio político sería únicamente una eventual inhabilitación.