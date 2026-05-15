Encuestas y señalados

Aun cuando la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, Citlalli Hernández, han alzado la voz para advertir que habrá estándares más estrictos para designar candidaturas rumbo a los comicios de 2027, nos dicen que el comité guinda en Sinaloa no lo tiene del todo claro, después de que el líder estatal de esta fuerza política, Édgar Barraza, declarara que el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil “no serían descartables” en la encuesta con la que se decidirá quién abanderará a Morena en la competencia por la gubernatura de la entidad el próximo año. Y aunque —muchos dirán— no hay nada formal que impida a los referidos personajes participar en ese ejercicio interno, otros tantos dirán que basta y sobra con los señalamientos por vínculos con el crimen organizado que han hecho sobre ellos autoridades en Estados Unidos. Nos hacen ver que más que una cuestión de si hay evidencias o no en su contra, permitirles el paso en momentos de tanta presión desde Washington no sería una gran decisión. Uf.

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