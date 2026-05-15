Va inversión de 12 mil mdp para evitar inundaciones

A fin de prevenir inundaciones con la intensa temporada de lluvias que se espera para este

año, el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó las obras realizadas para blindar poblaciones, desazolvar ríos y otros cuerpos de agua.

El titular de Conagua, Efraín Morales, subrayó que se actuó en prevención en zonas costeras y otras regiones que han registrado inundaciones concurrentes ante distintos fenómenos meteorológicos, para lo cual se han invertido 11 mil 972 millones de pesos (mdp) dirigidos a 23 mil obras en dos mil 300 municipios.

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En conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, prácticamente, se lleva a cabo una obra relativa al suministro de agua potable y saneamiento en cada uno de los municipios del país.

Efraín Morales López, director general de Comisión Nacional del Agua ı Foto: Especial

“Estamos haciendo una obra de agua o de drenaje en prácticamente todos los municipios del país. En coordinación el Gobierno de México —que lleva la coordinación general—, los gobiernos de los estados y el gobierno municipal. Además de otros recursos. Y particularmente 12 mil mdp destinados a proteger para evitar inundaciones”, declaró.

Dijo que las obras se han realizado, de manera particular, en el oriente del Valle de México, Guerrero, y otras cinco entidades, para dar cauce a los ríos que tengan el diámetro suficiente para captar agua y que no se desborde. Uno de los puntos se encuentra en Iztapalapa, donde la Federación trabaja con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para ampliar las capacidades de los colectores, con lo que se espera disminuir los riesgos de anegación para el Metro que pasa por la zona y también los hospitales.

AMENAZA NATURAL ı Foto: Especial

La ampliación de la capacidad de la Laguna El Salado, en el Colector Teotongo; en el de Los Pinos, en el Carmelo Pérez, en el Cárcamo de Bombeo Bordo de Xochiaca, y la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco, que se conectarán a un cárcamo con capacidad de 16 mil litros por segundo (l/s), para evitar inundaciones por periodos prolongados; sin embargo, advirtió que habrá puntos en donde persistan las afectaciones, pero que se solucionarán de manera más pronta.

Además, en el Colector Chalco se realiza una inversión de mil 20 mdp para la construcción de 1.8 kilómetros (km) de tramos: uno a cielo abierto y otro por microtúnel, asimismo se colocaron casi siete mil 500 toneladas de tubo.

De igual forma, se trabaja en el desazolve de 19 ríos en el Valle de México y la optimización del sistema de drenaje de la Zona Metropolitana, particularmente por medio del mantenimiento de los equipos que se utilizan en esta tarea, en la cual se han invertido 300 mdp.

Morales destacó las obras de protección al río Tula para evitar su desbordamiento y eventual afectación a las poblaciones aledañas. Al recordar los daños de dos años consecutivos que dejaron los huracanes Otis y John, aseguró que los bordos construidos en arroyos ya brindan protección a las localidades cuando los niveles del agua suban.

El director de Conagua resaltó que las tareas emprendidas en Tabasco, Chiapas y Veracruz no sólo protegerán a la población, sino también a los cultivos. También se trabajó en el río Pantepec, con el desazolve y la construcción de un muro de concreto a lo largo de 500 metros para proteger a la población aledaña.

Hoy empieza temporada de huracanes

Por Elizabeth Hernández

el servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temporada de huracanes comienza este 15 de mayo en el océano Pacífico, y el 1 de junio en el

Atlántico, y en total se esperan hasta 36 fenómenos que podrían afectar al país. Ante ello, autoridades del país activaron una estrategia de prevención.

El SMN anticipa que en el Pacífico se presenten entre 18 y 21 ciclones con nombre. De ellos, nueve o 10 tendrían intensidad de tormenta tropical; cinco o seis alcanzarían fuerza de huracán menor, y cuatro o cinco llegarían a niveles mayores. Para el Atlántico, el Golfo de México estima de 11 a 15 fenómenos con nombre: siete u ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes de categoría menor y hasta dos sistemas de mayor intensidad. Por ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las 32 entidades federativas, reforzarán las labores de vigilancia, limpieza y revisión, con prioridad en zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos. También deben revisar inmuebles que puedan operar como refugios temporales.

Acciones preventivas

Obras hídricas desarrolladas por Conagua para evitar inundaciones.