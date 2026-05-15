Descontones a El Travieso

Y al que le están lloviendo descontones virtuales es al boxeador retirado Jorge El Travieso Arce. Y es que resulta que acaba de aparecer en un video acompañando a la diputada petista Karina Barreras, conocida como “Dato protegido”. Esta última, es sabido, fue identificada así en la controversia que protagonizó tras denunciar a una ciudadana por violencia política de género, a la que se condenó a disculparse todos los días durante un mes con la legisladora por poner un tuit crítico. En las imágenes que circulan, Barreras dice del expugilista que “ahora está del lado correcto de la historia”. Interviene luego Arce para decir que en algún tiempo eran grandes amigos pero por cuestiones políticas “nos distanciamos un poco y nos separamos, pero ahora la vida nos ha vuelto a unir y hoy juntos vamos a echar el chingazo”. Nos hacen ver que eso del “lado correcto de la historia” se refiere a que El Travieso ha saltado al bando de la 4T, pues en la elección presidencial pasada apoyó a Xóchitl Gálvez y antes el PAN lo lanzó como candidato a diputado, incoherencia que como un gancho al hígado, nos dicen, le está pegando en las benditas redes. Uf.

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