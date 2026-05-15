PRI culpa a Morena por tensión y prevé riesgos

El vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, responsabilizó a Morena de deteriorar la relación de México con Estados Unidos al impulsar una política exterior de “confrontación ideológica”, que ya estaría generando consecuencias económicas para el país, como aranceles, incertidumbre en torno al T-MEC y presiones para trasladar inversiones hacia EU.

En un posicionamiento en sus redes sociales, que “la tensión entre México y Estados Unidos no apareció sola” y acusó al partido gobernante de haber provocado el conflicto bilateral “en el peor momento posible”, al apoyar abiertamente a dictaduras como Cuba y Venezuela, y negarse a colaborar con solicitudes de extradición, lo que ha agravado las diferencias diplomáticas.

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Señaló que las consecuencias de esta relación ya se reflejan en la economía: “Hoy México ya está pagando las consecuencias. Aranceles de hasta 50 por ciento, y miles de empleos e inversiones en riesgo”.

Añorve aseguró además que empresas enfrentan presiones para mover plantas e inversiones hacia Estados Unidos y alertó sobre una “incertidumbre total rumbo a la renegociación del T-MEC”.

Sostuvo que el país requiere “cooperación, diplomacia seria y estrategia”, y no “pleitos ideológicos que terminan castigando el empleo, la inversión y la economía de millones de familias mexicanas”.

Por separado, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a los políticos de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico a “dar la cara” al pueblo de México y dejar de guardar “silencio cómplice”.

“Hago un llamado para que los políticos de Sinaloa vinculados con el narcotráfico le den la cara al pueblo de México. Que no se escondan ni guarden un silencio cómplice. Nada le ayuda a la vida pública de México que permanezcan escondidos, porque cada día que lo hacen parecen más culpables. Los mexicanos merecen una explicación. Definan si están del lado del narco o del lado de los ciudadanos”, escribió la panista en su cuenta oficial de X.