Checo Pérez y el hermoso detalle que demuestra que su amor por el automovilismo es incomparable (VIDEO)

Checo Pérez compite en el automovilismo desde que era un niño, pero desde temprana edad el mexicano demostró que es un ferviente aficionado a este deporte y que también su amor es incomparable, pues hace años le pidió a Santa Claus regalos que tenían que ver con las pistas y los monoplazas.

En un video que circula por redes sociales, muestran una de las cartas que Checo Pérez le hizo a Papá Noel, la cual enmarcaron en su casa en México, para demostrar que el mexicano estaba comprometido con el automovilismo desde niño.

En la carta, el jalisciense pidió un casco Afai como el de Juan Pablo Montoya, que viniera con una visera blanca, una funda para su casco y unos guantes. Además, el mexicano hizo unos recortes de los productos que quería para ponerlos en su carta.

¡LO MÁS LINDO QUE VERÁS ESTE DÍA! 🥹 ❤️



El día que Checo Pérez le pidió a Santa Claus un casco para navidad 🎅 🎄



TQM Chequito 🫶 pic.twitter.com/eVVu9pKNvs — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 7, 2026

Checo Pérez sigue cumpliendo su sueño y vuelve a competir en F1

Después de un largo año de espera, Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 para debutar con Cadillac en el Gran Premio de Australia. Aunque no fue el resultado que se esperaba por la afición mexicana, el jalisciense sigue cumpliendo su sueño de competir al más alto nivel.

‘El Ministro de Defensa’ terminó en la decimosexta posición de la parrilla, pues cinco pilotos abandonaron la competencia y él fue el último en atravesar la bandera a cuadros, aunque es algo positivo, pues con los temas que han existido por las nuevas regulaciones, es bueno saber que el monoplaza de Checo Pérez finalizó la carrera.

Aún faltan muchas paradas por disputar en la temporada del Gran Circo y lo único que queda para Pérez es seguir mejorando con su equipo para lo que viene, además de conseguir una gran actuación en el Gran Premio de México en octubre próximo.

Checo cruzando la meta!



Pasetti: “P16 Checo. HICISTE HISTORIA.”



Checo: “Estamos hambrientos por carga aerodinámica. Bien hecho a toda. Fue bueno completar la primera carrera. Pero ahora es ir a pasos grandes pronto.” #AusGP pic.twitter.com/A7c62sj7AE — Marie🌸 (@ma_fe79) March 8, 2026

La Fórmula 1 llega a su primera parada en Asia

Después del primer fin de semana de actividad en Australia, donde Mercedes fue amo y señor de la carrera, la Fórmula 1 ya se prepara para trasladarse a Shanghái y tener su primera parada de la temporada en Asia.

El Gran Premio de China es la siguiente carrera que sigue en el serial; será el domingo 15 de marzo, en punto de la 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México, cuando veamos a Checo Pérez de nuevo en acción y si Mercedes será el serio candidato al título de la F1.

El Circuito Internacional de Shanghái es el recinto encargado de albergar la segunda carrera de la campaña y la primera Sprint Race del año.

