¡MAL INICIO! Checo Pérez debuta con Cadillac en F1 y sufre su primer accidente (VIDEO)

Checo Pérez en su debut con Cadillac en F1 en el GP de Australia

La historia de Checo Pérez en Cadillac empezó oficialmente con las primeras vueltas en la primera práctica del Gran Premio de Australia de F1, pero tuvo un inicio complicado pues hizo un trompo y perdió un espejo de su monoplaza.

Según dijo Checo en la radio con su equipo tenía mucho “freno motor”, lo que genera que el motor frene más de lo deseado en el eje trasero, lo que ocasiona un desbalance y por ello el trompo.

Según dijo Checo en la radio tenía mucho “freno motor”, es decir, en desaceleración el motor frena demasiado el eje trasero, y de ahí el trompo. Acaba P20, antes de eso estaba justo por delante de Bottas. Varios problemas por solucionar. #f1 pic.twitter.com/EmVTpF3WbC — Diego Mejia (@diegofmejia) March 6, 2026

En la primera práctica en volante nacido en Guadalajara terminó en la posición 20, pero antes de su accidente estaba con buen ritmo e incluso marchaba delante de su coequipero Valtteri Bottas.

Esta es la primera vez, fuera de los entrenamientos, en donde Cadillac compite con el resto de los equipos de la F1 y tienen que demostrar el trabajo hecho en pretemporada. No será fácil que la nueva escudería compita con los equipos ya establecidos.

Checo Pérez regresa a la F1

Checo Pérez regresa a la máxima categoría del deporte motor luego de que salió de Red Bull en 2024, aunque tenía contrato con la escudería austriaca hasta 2026. Pero los malos resultados lo alejaron de la marca.

Checo Pérez debutó en F1 en 2011 con Sauber, dos años después pasó a McLaren, pero no duró mucho, pues en 2014 el mexicano se mudó a Force India. En su tiempo en este equipo le tocó la compra por parte de Lawrence Stroll, que lo convirtió en Racing Point.

Pérez Mendoza estuvo siete años en total en Force India/Racing Point, logrando siete veces al podio, incluida una histórica victoria en Sakhir en 2020, que le valió pasar a Red Bull, en donde logró ser subcampeón del mundo de F1.

Ahora el mexicano tiene la responsabilidad de ser un piloto en una escudería que debuta en la categoría reina del automovilismo. Su elección por parte del equipo no es rara, pues necesitan la experiencia de un volante probado en la élite.

