Valtteri Bottas sorprende al hablar de Checo Pérez y revela si podrán hacer un buen equipo en Cadillac

Se acerca el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y uno de los equipos que se está llevando los reflectores es Cadillac, pues con la escudería debutante tienen a dos pilotos con experiencia dentro de la categoría, Checo Pérez y Valtteri Bottas.

El volante finlandés tuvo una entrevista con las personas de la Fórmula 1, en la que reveló cómo es trabajar con Checo Pérez dentro de Cadillac y que los dos conformarán un buen equipo dentro de la escudería estadounidense para la máxima categoría del automovilismo.

“Es genial trabajar con Checo, tiene tanta experiencia en diferentes equipos, entonces es tan fácil trabajar con alguien como él. Es un muchacho genial para trabajar y creo que haremos un buen equipo”, fueron las palabras de Valtteri Bottas.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX América está en graves problemas y podría perder tres puntos al final de la temporada por esta razón

Valtteri Bottas y Checo Pérez realizarán su regreso a la Fórmula 1

Después de pasar una temporada lejos de las pistas de la Fórmula 1, tanto Valtteri Bottas como Checo Pérez recibieron la oportunidad de regresar a la máxima categoría del automovilismo gracias a Cadillac.

La escudería estadounidense optó por dos volantes con experiencia en el Gran Circo, y qué mejor que Bottas y Pérez para ser los pioneros de este equipo dentro de la Fórmula 1, pues en sus opciones también se encontraba el joven Colton Herta, quien será piloto de pruebas en esta campaña.

Además, un viejo conocido de la parrilla de la Fórmula 1 será el volante de reserva de Cadillac. El piloto chino Guanyu Zhou fue el elegido por la escudería debutante para estar listo en caso de que Checo Pérez o Valtteri Bottas no puedan disputar una carrera en la temporada.

Fit for the fight ⚔️



The official Cadillac Formula 1® Team suit is here. pic.twitter.com/545D1lqKAf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 4, 2026

Valtteri Bottas y Checo Pérez se preparan para su debut en la Fórmula 1

Cadillac se encuentra en Baréin disputando la pretemporada de la Fórmula 1, en donde Valtteri Bottas y Checo Pérez están afinando los últimos detalles de su monoplaza de cara a su debut dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Será en menos de un mes cuando los dos pilotos viajen a la ciudad de Melbourne para disputar la primera carrera del año, el Gran Premio de Australia, donde ambos realizarán su debut dentro de la Fórmula 1 y la afición vea su regreso al Gran Circo.

Mientras que la presentación de Checo Pérez en nuestro país será el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

DCO