¡VAMOS CHECO! Sergio Pérez regresa a la F1 con Cadillac y así se vieron sus primeras vueltas en Baréin (VIDEO)

Estamos cerca de tener la primera carrera del año en la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero antes de eso los pilotos se citaron en Baréin para las primeras prácticas del año a puerta abierta y con transmisión para el mundo, en las que pudimos presenciar y disfrutar del ansiado regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

El mexicano volvió a subirse a un monoplaza y demostrar sus habilidades al volante, aunque al estar en el equipo debutante, el mexicano va poco a poco para trabajar de la mano con su equipo y realizar los ajustes necesarios para tener una gran primera temporada con el equipo estadounidense en el Gran Circo.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas salieron a la pista del Circuito Internacional de Baréin a presumir el diseño del monoplaza de Cadillac, uno de los más hermosos de la parrilla por cómo se utilizaron los colores blanco y negro, realizando un tipo de difuminado y cada pintura que predomina en un costado del vehículo.

Este fue el rendimiento de Checo Pérez en las primeras pruebas en Baréin

Checo Pérez tuvo sus primeras vueltas arriba del monoplaza de Cadillac en la pista del Circuito Internacional de Baréin para prepararse de cara a la primera carrera del año de la Fórmula 1, aunque se pudo ver que el mexicano sigue alistando algunos detalles para su regreso al Gran Circo.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, estuvo arriba de su vehículo durante 58 vueltas y el mejor tiempo que marcó en uno de sus recorridos le ayudó a quedarse con el decimocuarto puesto de la tabla general tras el primer día de actividad en el circuito desértico.

Mientras que, el mejor tiempo fue marcado por el actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris, quien en una de sus vueltas en Baréin paró el cronómetro en 1:34.669m detrás de él estuvo Max Verstappen y el tercer puesto fue para Charles Leclerc con su Ferrari.

¿Cuándo es la primera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está a poco menos de un mes de iniciar, es por eso que la afición mexicana ya se prepara para presenciar el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo, después de que el piloto jalisciense se tomara un año sabático tras su salida de Red Bull.

La primera carrera del año en la máxima categoría del automovilismo será en la ciudad de Melbourne, la que recibirá el Gran Premio de Australia el fin de semana del 6 al 8 de marzo.

Los fanáticos de Sergio Pérez tendrán que disfrutar de esta campaña con el piloto mexicano, pues en su llegada a Cadillac, él mismo dejó ver que está en la recta final de su carrera profesional.

