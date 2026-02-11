Checo Pérez abre las puertas del garage de Cadillac a todos sus fans para presumir su nuevo monoplaza (VIDEO)

Checo Pérez y Cadillac se preparan para la temporada 2026 de la Fórmula 1. En esos detalles se encuentra la presentación del diseño de su monoplaza, el cual fue revelado el pasado 8 de febrero en la noche del Super Bowl LX, pero la escudería estadounidense tuvo la idea de que el piloto mexicano y su compañero lo enseñaran personalmente a sus fans.

Cadillac subió un video a su cuenta de Instagram donde aparecen Checo Pérez, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou grabándose con una cámara dual para que los dos pilotos de la escudería y su volante de reserva muestren más a fondo y dentro del garage del equipo el diseño de su monoplaza, el cual es uno de los más bonitos de la parrilla.

Cuando es el turno de Checo Pérez de sostener el celular y grabar su reacción, el mexicano dice que “oh, mírenlo, lo amo”, además de bromear con uno de los mecánicos del equipo preguntándole “¿está pesado?”.

Checo Pérez ya salió a la pista por primera vez con Cadillac

Después de ser anunciado como nuevo piloto de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, el mexicano comenzó su preparación para salir a la pista por primera vez con su equipo y fue este 11 de febrero cuando el oriundo de Guadalajara, Jalisco, volvió a formar parte de la parrilla del Gran Circo.

‘El Ministro de Defensa’ estará en Baréin casi todo el mes de febrero para disputar las primeras pruebas de la temporada y afinar los últimos detalles en su monoplaza de cara a la primera carrera del año, la que será muy especial para toda la afición mexicana al ver el regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo.

El volante jalisciense estuvo durante 58 vueltas arriba de su vehículo y, al término de la actividad en el Circuito Internacional de Baréin, Checo Pérez culminó con el decimocuarto mejor tiempo de la parrilla, mientras que Bottas fue el decimosexto lugar de la tabla general.

Day 1: Done ✔️



107 laps completed between @ValtteriBottas and @SChecoPerez. Plenty to process, plenty more to do tomorrow 🫡 pic.twitter.com/ZUFUVL0Zt5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 11, 2026

Checo Pérez tendrá su primera carrera del año en marzo del 2026

Checo Pérez ya se prepara para el arranque de la campaña de la Fórmula 1 y tener un buen debut con su nuevo equipo, pues muchos aficionados están a la expectativa de lo que pueda hacer el mexicano con Cadillac.

El piloto de Guadalajara celebrará su decimoquinta temporada en la Fórmula 1, así que el fin de semana del 6 al 8 de marzo será muy especial para Sergio Pérez, pues es la fecha en la que se llevará a cabo el Gran Premio de Australia en la ciudad de Melbourne, el ansiado regreso de ‘El Ministro de Defensa’.

Mientras que el Gran Premio de México se correrá del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, celebrando el Día de Muertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1.

