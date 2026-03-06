Checo Pérez y los resultados que tiene cuando debuta con un nuevo equipo ¿Podrá ganar con Cadillac?

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 es este fin de semana en la ciudad de Melbourne, donde se disputará el Gran Premio de Australia, el cual será visto por toda la afición mexicana para ver cómo debuta el piloto mexicano con Cadillac en el Gran Circo.

Desde su debut en 2011 con la escudería Sauber, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, ha tenido cinco debuts con cinco equipos diferentes. Sin embargo, en esos múltiples intentos no ha podido llevarse la victoria con su nueva escudería. Así que este fin de semana buscará hacerlo con Cadillac en Australia.

Su mejor resultado en su primera carrera de la temporada fue en 2018 con Racing Point y en 2021 con Red Bull, cuando el mexicano finalizó en el quinto puesto de la competencia en su primera carrera con estas escuderías.

TE RECOMENDAMOS: Fuera de canchas Filtran FOTOS del nuevo y hermoso jersey de visitante de México para el Mundial 2026

The set up ⏩️ the selfie 😍 pic.twitter.com/wHXr9nJe9l — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 5, 2026

Estos son los resultados de Checo Pérez en su debut en las escuderías donde ha estado

Checo Pérez llegó a la Fórmula 1 en 2011 para iniciar su carrera profesional en la máxima categoría del automovilismo. El primer equipo que confió en el mexicano dentro del Gran Circo fue Sauber, donde la historia del jalisciense como volante de F1 comenzó.

2011 - Sauber - Séptimo lugar

2013 - McLaren - Onceava posición

2014 - Force India - Décima posición

2018 - Racing Point - Quinta posición

2021 - Red Bull Racing - Quinta posición

2026 - Cadillac - Por definir

Cabe recalcar que, en sus dos últimos debuts, fue cuando el mexicano realizó su mejor actuación en su primera carrera y este fin de semana buscará superar eso en el Gran Premio de Australia, cruzar la meta dentro de los primeros cuatro puestos.

One to remember 👏 pic.twitter.com/MCpYpkznoY — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) March 5, 2026

¿Cuándo será el regreso de Checo Pérez en el Gran Premio de México?

Checo Pérez ya sabe lo que es subirse al podio en el Gran Premio de México, pero aún no consigue la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez y esta temporada podría ser la oportunidad para que el mexicano lo consiga.

La carrera en nuestro país será la vigésima parada del calendario de la Fórmula 1, carrera que se tiene programada para llevarse a cabo el fin de semana del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, así que se celebrará el Día de Muertos en el AHR.

Checo Pérez no tuvo el mejor inicio en las primeras prácticas del Gran Premio de Australia al terminar en las posiciones 20 y 22, pero poco a poco en la temporada se espera que el mexicano mejore en la pista.

DCO