George Russell es campeón del GP de Australia de F1 2026; Checo Pérez termina decimosexto en un pésimo inicio de Cadillac

George Russell y Mercedes han demostrado que son el equipo que mejor entendió los cambios de la Fórmula 1 para este año, pues el piloto británico dominó todo el fin de semana y cerró la actividad con la victoria en el Gran Premio de Australia para sumar sus primeros 25 puntos de la campaña.

El volante de 28 años fue el que se quedó con la pole position un día antes y terminó de rectificar el buen momento que atraviesa con la victoria, sacando una ventaja de más de cinco segundos sobre el segundo lugar.

Andrea Kimi Antonelli se quedó con el segundo puesto de la carrera, confirmando que Mercedes quiere el título del Campeonato de Pilotos, pues sus dos volantes fueron los mejores en todo el fin de semana. También Ferrari ha sorprendido en el inicio de la campaña con el rendimiento de su monoplaza.

GEORGE RUSSELL WINS IN MELBOURNE! 🏆👏



An incredibly strong drive from the Mercedes driver to lead home a 1-2 for the team 🤩

Un tema del que se ha hablado desde la pretemporada fue el tema de las nuevas regulaciones, de las cuales Max Verstappen se quejó hace unas semanas, pero en la primera carrera quedaron fuera cinco volantes por temas en su monoplaza, que fueron: Nico Hülkenberg, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Isack Hadjar.

Hablando del novato de Red Bull, este resultado es triste para él, pues en la clasificación terminó en el tercer puesto, pero en la carrera quedó fuera en la vuelta 11 de la competencia.

Por su parte, una buena noticia para la afición mexicana fue el rendimiento de Checo Pérez, pues a pesar de culminar en la decimosexta posición de la parrilla, el mexicano logró terminar la carrera sin algún incidente, aunque tendrá que seguir trabajando para la siguiente parada.

Como ya nos tiene acostumbrados, Max Verstappen realizó un trabajo estupendo en el Gran Premio de Australia, pues el neerlandés largó desde la posición 22 de la parrilla de salida y logró terminar en el octavo peldaño, sumando ocho puntos para su cuenta personal en el campeonato.

Con esta victoria para George Russell, Mercedes se encamina a ser uno de los favoritos de la temporada, además de que serán los rivales a vencer en la próxima parada de la Fórmula 1, que será el próximo fin de semana.

Después de su participación en Australia, las 11 escuderías ya comienzan a empacar todas sus cosas para mandarlas a la siguiente ciudad, que es Shanghái, donde se llevará a cabo el Gran Premio de China el próximo domingo 15 de marzo del 2026 a la 1:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

DCO