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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos del repechaje final de la FIFA para el Mundial 2026?

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026 con las finales de los repechajes, cuatro en Europa y dos intercontinentales, y estos dos últimos se realizan en Guadalajara y Monterrey

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026 en los repechajes finales.
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026 en los repechajes finales. Foto: Especial
Por:
Enrique Villanueva

Este martes 31 de marzo se conocerán los últimos seis clasificados al Mundial 2026, selecciones que saldrán de las finales de los repechajes, cuatro en Europa y dos intercontinentales, con lo que quedarán completos los 48 equipos que participarán en el magno evento en Estados Unidos, México y Canadá.

Bosnia y Herzegovina es el último obstáculo para una Italia que busca evitar quedarse fuera de la gran cita futbolística por tercera edición consecutiva, tras sus ausencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por su parte, República Checa y Dinamarca se enfrentan en Praga para definir al último contrincante de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. Kosovo y Turquía, mientras tanto, definirán al último rival de Estados Unidos en el sector C. Además, Bolivia, Irak, Jamaica y República Democrática del Congo luchan por los dos boletos disponibles en las repescas intercontinentales.

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Transmisiones repechajes finales Mundial 2026

  • República Checa vs Dinamarca (12:45 horas, Sky Sports)
  • Bosnia y Herzegovina vs Italia (12:45 horas, Sky Sports)
  • Kosovo vs Turquía (12:45 horas, Sky Sports)
  • Suecia vs Polonia (12:45 horas, Sky Sports)
  • República Democrática del Congo vs Jamaica (15:00 horas, TUDN y Vix)
  • Irak vs Bolivia (21:00 horas, Vix)

Europa conoce a últimos representantes en el Mundial 2026

Ocho selecciones europeas se juegan la vida para conseguir los cuatro pases disponibles en los repechajes finales de la UEFA para el Mundial 2026. Gran parte de los ojos estarán puestos en Zenica, donde Italia enfrenta a Bosnia con la misión de volver a la Copa del Mundo después de 12 años de ausencia.

En México la atención de los aficionados también estará puesta en lo que suceda en la Generali Arena de Praga, donde República Checa y Dinamarca definen al último integrante y rival del Tricolor en el Grupo A de la justa.

Suecia y Polonia se miden en tierras nórdicas en busca de convertirse en los últimos invitados al Grupo F junto del Mundial 2026 junto con Países Bajos, Japón y Túnez. Y Kosovo intentará clasificar por primera vez al magno evento, para lo cual debe imponerse a Turquía.

Se juegan la vida en México cuatro selecciones

En México se conocerán los últimos dos clasificados al Mundial 2026, concretamente en Guadalajara y Monterrey, con las dos finales de los repechajes intercontinentales.

República Democrática del Congo y Jamaica miden fuerzas en el Estadio AKRON, donde los Reggae Boyz vencieron 1-0 a Nueva Caledonia en semifinales.

Irak y Bolivia definirán en la noche a la última selección clasificada al Mundial 2026. Se enfrentan en el Estadio BBVA, donde los sudamericanos derrotaron 2-1 a Surinam en semifinales.

EVG

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