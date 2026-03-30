República Checa vs Dinamarca: Dónde ver EN VIVO el juego que define al último rival de México en el Mundial 2026

El Generali Arena de Praga recibe el partido entre República Checa y Dinamarca, del cual saldrá el último rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo este martes 31 de marzo, y es una de las cuatro finales de los repechajes en Europa rumbo al magno evento.
Checos y daneses se juegan su pase al Mundial 2026 en 90 minutos o más, pues en caso de empate habría tiempos extra y de ser necesario todo se definiría en serie de penaltis. El ganador de esta repesca se convertirá en el último integrante del Grupo A en el torneo tripartita, sector en el que también están Sudáfrica y Corea del Sur.
Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte en la semifinal del repechaje. República Checa batalló de más con Irlanda, a la que derrotó 4-2 en tanda de penaltis después de un haber rescatado un empate 2-2, pues caía 2-1 a menos de cinco minutos del final ante los irlandeses.
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¿En qué canal pasan EN VIVO el República Checa vs Dinamarca?
El partido entre República Checa y Dinamarca se jugará este martes 31 de marzo, en el Generali Arena de Praga, República Checa. El balón comenzará a rodar en punto de las 12:45 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de
- Fecha: Martes 31 de marzo
- Hora: 12:45
- Estadio: Generali Arena
- Transmisión: Sky Sports
Posibles alineaciones de República Checa y Dinamarca
- REPÚBLICA CHECA: Matej Kovar, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Tomas Holes, Lukas Provod, Vladimír Darida, David Jurasek, Vladimir Coufal, Patrik Schick, Pavel Sulc y Tomas Chory.
- DINAMARCA: Mads Hermansen, Christian Norgaard, Victor Nelsson, Joakim Maehle, Alexander Bah, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Mow Froholdt, Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund.
Últimos antecedentes entre República Checa y Dinamarca
- República Checa 1-2 Dinamarca (Cuartos de final Eurocopa 2021)
- República Checa 1-1 Dinamarca (Amistoso 2016)
- República Checa 0-3 Dinamarca (Eliminatorias Mundial Brasil 2014)
- Dinamarca 0-0 República Checa (Eliminatorias Mundial Brasil 2014)
- Dinamarca 0-0 República Checa (Amistoso 2010)
¿Cuándo será el juego entre México y República Checa o Dinamarca?
El encuentro entre México y el vencedor del repechaje entre República Checa y Dinamarca en el Mundial 2026 está programado para llevarse a cabo el próximo 24 de junio.
El Tricolor medirá fuerzas ante checos o daneses en la tercera y última jornada del certamen. La sede de dicho duelo será el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
Previamente, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 (11 de junio) y una semana después (18 de junio) chocará ante Corea del Sur, partido éste último a desarrollarse en el Estadio AKRON de Guadalajara.
EVG