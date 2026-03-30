República Checa vs Dinamarca: Dónde ver EN VIVO el juego que define al último rival de México en el Mundial 2026

República Checa y Dinamarca definen al último rival de México en el Mundial 2026.

El Generali Arena de Praga recibe el partido entre República Checa y Dinamarca, del cual saldrá el último rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo este martes 31 de marzo, y es una de las cuatro finales de los repechajes en Europa rumbo al magno evento.

Checos y daneses se juegan su pase al Mundial 2026 en 90 minutos o más, pues en caso de empate habría tiempos extra y de ser necesario todo se definiría en serie de penaltis. El ganador de esta repesca se convertirá en el último integrante del Grupo A en el torneo tripartita, sector en el que también están Sudáfrica y Corea del Sur.

Poslední trénink před finále baráže máme za sebou! ✅ 🦁 Zítra ve 20:45 na Letné jdeme do boje o MS. 🏆🇨🇿 pic.twitter.com/XU1XaGkDoT — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 30, 2026

Dinamarca goleó 4-0 a Macedonia del Norte en la semifinal del repechaje. República Checa batalló de más con Irlanda, a la que derrotó 4-2 en tanda de penaltis después de un haber rescatado un empate 2-2, pues caía 2-1 a menos de cinco minutos del final ante los irlandeses.

¿En qué canal pasan EN VIVO el República Checa vs Dinamarca?

El partido entre República Checa y Dinamarca se jugará este martes 31 de marzo, en el Generali Arena de Praga, República Checa. El balón comenzará a rodar en punto de las 12:45 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de la señal de

Fecha : Martes 31 de marzo

Hora : 12:45

Estadio : Generali Arena

Transmisión: Sky Sports

Posibles alineaciones de República Checa y Dinamarca

REPÚBLICA CHECA : Matej Kovar, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Tomas Holes, Lukas Provod, Vladimír Darida, David Jurasek, Vladimir Coufal, Patrik Schick, Pavel Sulc y Tomas Chory.

DINAMARCA: Mads Hermansen, Christian Norgaard, Victor Nelsson, Joakim Maehle, Alexander Bah, Morten Hjulmand, Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Mow Froholdt, Gustav Isaksen, Mikkel Damsgaard y Rasmus Hojlund.

Tid til at skabe nye mindeværdige øjeblikke 🔥#ForDanmark pic.twitter.com/LdHFIzBO00 — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 30, 2026

Últimos antecedentes entre República Checa y Dinamarca

República Checa 1-2 Dinamarca (Cuartos de final Eurocopa 2021)

República Checa 1-1 Dinamarca (Amistoso 2016)

República Checa 0-3 Dinamarca (Eliminatorias Mundial Brasil 2014)

Dinamarca 0-0 República Checa (Eliminatorias Mundial Brasil 2014)

Dinamarca 0-0 República Checa (Amistoso 2010)

¿Cuándo será el juego entre México y República Checa o Dinamarca?

El encuentro entre México y el vencedor del repechaje entre República Checa y Dinamarca en el Mundial 2026 está programado para llevarse a cabo el próximo 24 de junio.

El Tricolor medirá fuerzas ante checos o daneses en la tercera y última jornada del certamen. La sede de dicho duelo será el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Previamente, la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 (11 de junio) y una semana después (18 de junio) chocará ante Corea del Sur, partido éste último a desarrollarse en el Estadio AKRON de Guadalajara.

EVG