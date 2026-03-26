¡OFICIAL! España confirma su partido amistoso en Puebla con sus estrellas a tres días del Mundial 2026 (VIDEO)

La Selección de España tendrá una prueba final antes de iniciar su participación en el Mundial 2026 midiéndose a Perú en un encuentro amistoso en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Luis de la Fuente fue el encargado de dar esta noticia en un video publicado por el combinado español en sus redes sociales.

“Puebla, tierra de campeones, la prueba final Perú contra España. El 8 de junio nos vemos en el Estadio Cuauhtémoc del estado de Puebla”, fueron las palabras del seleccionador Luis de la Fuente para invitar a la afición al encuentro amistoso de La Roja contra La Blanquirroja.

España visitará la cancha del Estadio Cuauhtémoc con sus mejores estrellas para medirse a la Bicolor, así que veremos en Puebla a jugadores como Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Unai Simón, Mikel Merino o Marc Cucurella, pues la lista final de convocados es la que realizará el viaje, ya que siete días después tendrán su debut en la Copa del Mundo ante Cabo Verde.

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😍 M É X I C O. ¡España disputará en 𝗣𝘂𝗲𝗯𝗹𝗮 su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



🗓️ 8 de junio



🆚 @SeleccionPeru



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¿Estos son los rivales de España en la Copa del Mundo del 2026?

El equipo de Luis de la Fuente es uno de los favoritos para llevarse el título del Mundial 2026, esto por ser los actuales campeones de la Eurocopa y el primer lugar en el ranking de la FIFA, además de tener en su plantilla a jugadores catalogados como los mejores del mundo, como Lamine Yamal o Pedri.

La Selección de España se medirá ante Cabo Verde en su debut en la Copa del Mundo el 15 de junio del 2026; después se enfrentan ante Arabia Saudita el 21 del mismo mes y cierran su participación en la fase de grupos ante Uruguay en la cancha del Estadio AKRON el 26 de junio.

El encuentro más fuerte de La Roja en la fase de grupos será ante el combinado sudamericano dirigido por Marcelo Bielsa, encuentro que se lleva a cabo en la cancha de Guadalajara, el encuentro más llamativo de la Copa del Mundo en nuestro país, además del cotejo inaugural entre México y Sudáfrica.

👋🏼 ¡Hola, Castellón!



Ya estamos aquí y estamos deseando veros.#VamosEspaña pic.twitter.com/GUrjtMkyiK — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2026

España tendrá dos partidos amistosos en la Fecha FIFA de marzo

La Selección de España continúa su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026; siendo uno de los favoritos para el torneo de la FIFA, el equipo de Luis de la Fuente tiene dos encuentros programados para marzo con los que seguirán alistándose de cara a la máxima competencia de selecciones.

Su primer rival será Serbia el 27 de marzo del 2026, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, mientras que el 31 del mismo mes se medirán ante Egipto para cerrar su participación en la Fecha FIFA de marzo.

Después de eso, España se volverá a concentrar hasta junio para el encuentro amistoso ante Perú y días más tarde iniciar su camino en la Copa del Mundo del 2026.

DCO