Se FILTRAN fecha y rival de España y Lamine Yamal para juego en México a días del Mundial 2026

Perú será el rival ante el que España y Lamine Yamal se medirán en México a días del arranque del Mundial 2026. Así lo aseguró y filtró Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Futbol (FPF).

“Para junio tenemos un amistoso en México con España y hay uno todavía no se ha cerrado, vamos a ver qué es lo que puede gestionar Jean Ferrari y según eso lo comunicaremos”, comentó al respecto el mandamás de la FPF en la presentación del nuevo jersey de Perú, selección que no clasificó al Mundial 2026.

⚽🏟️ #Importante l El Estadio Cuauhtémoc será el escenario de uno de los duelos de preparación más atractivos rumbo al Mundial 2026.



El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, confirmó que la Selección de España se enfrentará a su similar de Perú en la… pic.twitter.com/2ih7lkKvTF — Diario Cambio (@Diario_Cambio) March 21, 2026

Perú sustituye a Chile como rival de España en México

Originalmente era Chile la selección a la que Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y España medirían fuerzas en México previo a la celebración del Mundial 2026.

En España se informó en su momento que su selección enfrentaría a Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, tres días del arranque del magno evento futbolístico. Sin embargo, dicho juego se canceló debido a ajustes en la logística y planificación del representativo sudamericano.

A falta de hacerse oficial, el Estadio Cuauhtémoc sería la sede del encuentro amistoso entre España y Perú, selección que acabó en el penúltimo sitio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

España jugará en México en el Mundial 2026

España es una de las selecciones que tienen programados al menos un partido en México durante el desarrollo del Mundial 2026 de la FIFA.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente jugará en suelo mexicano su último partido de la fase de grupos, mismo que será ante Uruguay.

El atractivo duelo entre España y Uruguay está programado para llevarse a cabo en el Estadio AKRON de Guadalajara el próximo 26 de junio, cuando concluya la actividad del Grupo H del magno evento.

Antes del cotejo contra la Celeste, Lamine Yamal y compañía se verán las caras con la debutante Cabo Verde y con Arabia Saudita, ambos duelos a desarrollarse en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

EVG