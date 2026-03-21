Así fue la TERRIBLE caída de un fan mientras le pedía un autógrafo a Mr. Iguana que se hizo viral (VIDEO)

Un fan sufrió una brutal y terrible caída mientras le pedía un autógrafo al luchador Mr. Iguana. El desafortunado hecho ocurrió en la Arena Xalapa en Xalapa, Veracruz, y el momento no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Un aficionado se acercó al esteta durante una función de lucha libre. Pero momentos después cayó desde una zona elevada del recinto mientras ingresaba el gladiador de AAA y WWE.

Scary accident during Mr Iguana entrance bah gawd I hope he’s ok pic.twitter.com/QY5yI5mdcX — Grims Toy Show (@GrimsToyShow) March 21, 2026

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, el entusiasmo de la gente por ver de cerca a Mr. Iguana provocó que varios fans se acercaran al luchador, pero de manera desordenada, lo que derivó en el accidente ocurrida en el área Balcón VIP, ubicada a tres metros de altura.

Un sujeto empujó a otro asistente y se desata el caos

En medio del tumulto que se generó alrededor de Mr. Iguana, el sujeto en cuestión fue empujado por otro de los asistentes, lo que provocó que perdiera el equilibrio y que cayera sobre el equipo de iluminación y sonido ubicado en la parte inferior de la Arena Xalapa.

Inmediatamente se encendieron las alarmas entre los aficionados presentes en el lugar. Sin embargo, este incidente no fue impedimento para que la función de lucha libre se desarrollara con normalidad.

¿Cómo está el fan que se cayó en función de Mr. Iguana?

Algunos de los aficionados que se dieron cita a la Arena Xalapa para ver a Mr. Iguana indicaron que la atención hacia al fan que sufrió la terrible caída no llegó de manera inmediata.

Según reportes de otros medios, hasta el momento no se han reportado lesiones de gravedad en este aficionado a raíz de este accidente.

Las autoridades y los organizadores de la función realizada en la Arena Xalapa tampoco se han pronunciado acerca de este suceso que se hizo viral.

Sin embargo, este accidente ha traído de vuelta a la conversación la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en eventos deportivos y en este caso en particular en la lucha libre, pues uno de los momentos más esperados por el público es el ingreso de los gladiadores al ring.

EVG