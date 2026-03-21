¡INAUDITO! Max Verstappen recibe duro castigo previo al Gran Premio de Japón de F1

Max Verstappen tuvo un complicado fin de semana previo al Gran Premio de Japón de F1.

El piloto neerlandés Max Verstappen fue descalificado de su aparente triunfo en la NLS2 del Campeonato de Resistencia de Nürburgring, esto luego de que los comisarios determinaron que su equipo hizo uso de siete juegos de neumáticos, cuando lo permitido es de seis, una semana antes de que se corra el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 (F1).

El cuatro veces monarca de la F1 había llegado a la meta en el primer sitio al volante del Mercedes-AMG GT3 #3. Sin embargo, el piloto de Winward Racing fue descalificado por esta falla con los neumáticos.

Max Verstappen just owned the Nürburgring Nordschleife.



Pole by 1.9 seconds, one push lap.

Race win by 59+ seconds



2 races. 2 wins. 2 different cars.

100% record at the Ring 🐐pic.twitter.com/959vf6pHlO — MV33Racing🏎 (@MV33Racing) March 21, 2026

Por este motivo, el trío conformado por Max Verstappen, Daniel Juncadella y Jules Gounon vio cómo Jordan Pepper y Dan Harper, al frente del BMW #99 de ROWE Racing, se hicieron de la victoria horas después de culminada la competencia.

Equipo de Max Verstappen reconoce error

Christian Hohenadel, director del equipo Winward, en el que compite Max Verstappen en el Campeonato de Resistencia, aceptó la falla que le costó la victoria al equipo.

“La descalificación es difícil de aceptar. Desafortunadamente, cometimos un error interno que no dejó otra opción a los comisarios que excluir al coche ganador”, señaló al respecto Christian Hohenadel.

Max Verstappen and his team have been disqualified from their NLS2 victory today.



This is because the team used seven sets of tires instead of six. pic.twitter.com/gWsNOmzS3e — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) March 21, 2026

A pesar de que Max Verstappen, Jules Gounon y Daniel Juncadella no se llevaron el trofeo, su dominio se hizo latente en el Campeonato de Resistencia.

¿Cuándo corre Max Verstappen el Gran Premio de Japón?

Max Verstappen correrá el Gran Premio de Japón el próximo sábado 28 de marzo, cuando se lleve a cabo la carrera con sede en el Circuito de Suzuka.

Después de dos carreras celebradas en la Fórmula 1 2026, el volante neerlandés se ubica en el octavo sitio del campeonato de pilotos con ocho unidades.

Max Verstappen no se ha subido al podio en lo que va de la actual temporada de la Fórmula 1, pues en el Gran Premio de Australia terminó en el sexto lugar, mientras que no terminó el de China a causa de un fallo mecánico y problemas de refrigeración en el RB22, lo que derivó su abandono después de 45 vueltas.

EVG