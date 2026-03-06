Max Verstappen queda fuera de la clasificación del GP de Australia por un terrible choque (VIDEO)

Max Verstappen inició la campaña 2026 de la Fórmula 1 con el pie izquierdo, pues el piloto neerlandés tuvo su primer choque de la temporada, por el que quedó fuera de la clasificación en la primera ronda, así que tendrá que largar desde la última fila de la parrilla de salida en el Gran Premio de Australia.

El volante de Red Bull Racing se encontraba pasando la recta principal del Circuito de Albert Park y, cuando iba a tomar la primera vuelta del recorrido, perdió el control del monoplaza, yéndose a la grava y chocando con uno de los muros de contención.

Max Verstappen salió del monoplaza, pero dejó ver en la transmisión que se lastimó la mano, pues se quitó el guante y se revisó. Al final, el vehículo fue retirado de la pista y el neerlandés regresó al paddock en una motocicleta.

💥 Strange crash from Max Verstappen



👉🏻He lost the car at Turn 1#AusGP

pic.twitter.com/2pRiRw8tQY — SirCular 🏎️ (@SirCular_) March 7, 2026

Max tendrá que remontar todas las posiciones si quiere ganar

Con este terrible incidente, Max Verstappen saldrá desde la última línea de la parrilla de salida, encontrándose con todo el tráfico enfrente de él para las primeras vueltas de la carrera.

El piloto neerlandés tendrá que remontar casi todas las posiciones si quiere ser el ganador del primer Gran Premio de la temporada, un duro trabajo para ‘Mad Max’, pero no imposible, pues ha demostrado que tiene la capacidad para hacerlo.

Solo un piloto tuvo un peor rendimiento que Verstappen en la clasificación, Carlos Sainz, quien no pudo ni salir a la pista con su monoplaza, ya que los ingenieros no tenían listo el carro del español para poder competir, pues las fallas siguen en varias escuderías.

Ohhh nooo!! Max spins into the gravel at Turn 1 and is out of Qualifying 😣 He is OK and out of the car.



Red flag 🚩#F1 || #AusGP 🇦🇺 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 7, 2026

Max Verstappen se ha quejado en diversas ocasiones de las nuevas regulaciones

La Fórmula 1 decidió hacer algunos cambios para esta temporada del Gran Circo, uno de ellos es la desaparición del DRS para darle paso al modo a dos nuevas tecnologías, el Active Aero y el Overtake mode.

Además, los alerones tanto traseros como delanteros tuvieron algunos cambios para que la aerodinámica sea mejor al momento de ocupar las tecnologías antes mencionadas. Pero después de probar los nuevos cambios, el neerlandés se quejó sobre los monoplazas.

‘Mad Max’ dejó en claro que estos cambios podrías acortar su carrera dentro de la Fórmula 1, pues no son de su gusto y en la primera ronda de la clasificación demostró que ha sido complicado para él acoplarse al vehículo.

DCO