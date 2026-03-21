¿Gilberto Mora llega a la Copa del Mundo 2026? En Xolos revelan cómo va la recuperación del mexicano

Gilberto Mora, joven mediocampista de Tijuana, tiene una pubalgia que lo ha alejado de las canchas en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y siguen las dudas si se recuperará a tiempo para la Copa del Mundo 2026. En este panorama, el entrenador de los Xolos dio una actualización del estado de salud del futbolista.

“Todos tenemos claro en el club de que la prioridad es que esté en óptimas condiciones para la mini pretemporada antes de la Copa del Mundo y que seguramente pueda tener minutos previos al final de campeonato”, dijo Sebastián Abreu luego del duelo de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Las palabras de Abreu dan un poco de esperanza para que Mora pueda formar parte de la convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. De hecho el estratega de La Jauría dijo que en el club se está trabajando para que el mediocampista de 17 años de edad pueda tener minutos en el cierre del certamen.

Al Torneo Clausura 2026 le quedan cinco jornadas para llegar a su final en la etapa regular. Al momento los Xolos están fuera de lugares de Liguilla, pero todavía están peleando para tener un cupo en la fiesta grande del futbol mexicano. De esta manera, el reloj corre para Gilberto Mora, quien necesita recuperarse y después empezar a tener ritmo de juego.

El último partido que Gilberto Mora jugó fue en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en donde los Xolos de Tijuana empataron 1-1 ante el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Caliente.

Gilberto Mora es uno de los muchos lesionados que tiene la Selección Mexicana a poco menos de tres meses del arranque de la Copa del Mundo el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca ante Sudáfrica.

El medio es una de las cartas fuertes del futbol mexicano, pero la lesión ha frenado su meteórico ascenso y ahora hasta lo está relegando del que sería su primer Mundial mayor, pues ya jugó uno Sub-20.

En el calendario de la Liga MX a los Xolos de Tijuana le quedan enfrentamientos ante Tigres, Juárez, Cruz Azul, Pachuca y cierran ante las Chivas. Un calendario duro para el equipo fronterizo.

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