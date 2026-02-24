¡ALERTA! Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026 por su terrible lesión y no es broma

El Mundial del 2026 está a poco más de tres meses de iniciar y Javier Aguirre sigue preparando los últimos detalles en su convocatoria para afrontar el torneo más importante a nivel de selecciones; sin embargo, el tiempo sigue corriendo y Gilberto Mora aún no regresa a la actividad con los Xolos en la Liga MX, algo que ya preocupa a los altos mandos de la Selección Mexicana, pues se desconoce cuándo será el regreso del mediocampista mexicano a la actividad.

Desde que Gilberto Mora fue baja de la convocatoria para enfrentar a Panamá y Bolivia, ni la Federación Mexicana de Futbol ni el conjunto de Tijuana han hablado sobre el tema de Morita, aunque se piensa que el jugador de 17 años necesitará una operación para terminar con la pubalgia que sufre desde hace ya unas semanas, aunque si llega a tener una intervención quirúrgica podría perderse la Copa del Mundo 2026.

Con información de Alberto Bernard, Gilberto Mora ha tenido consultas con cinco doctores diferentes, los cuales no han podido encontrar la razón de la lesión del mediocampista mexicano, además de que ya le propusieron al jugador de los Xolos de Tijuana que necesita pasar por el quirófano.

Gilberto Mora tras un duelo de los Xolos en la Liga MX ı Foto: Mexsport

¿Cuándo fue el último partido de Gilberto Mora con la Selección Mexicana?

Giberto Mora lleva poco más de un mes sin tener actividad en el futbol profesional, pues sigue recuperándose de la pubalgia que sufrió a principios del 2026, por lo que su último partido con la Selección Mexicana fue el año pasado en noviembre.

La última vez que el mediocampista de Xolos de Tijuana saltó al campo de juego con la camiseta Tricolor fue el 18 de noviembre del 2025, cuando México se enfrentó a Paraguay en Estados Unidos, partido que terminaron perdiendo 2-1 con goles de Antonio Sanabria y Damián Bobadilla.

Por otro lado, el último encuentro que disputó Gilberto Mora con el Tijuana fue la Jornada 3 del Clausura 2026, cuando el equipo de Sebastián Abreu empató 1-1 con el Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Caliente.

Gilberto Mora juega con 17 años en la Liga MX. ı Foto: Mexsport

¿Gilberto Mora podría perderse el partido ante Portugal en el Estadio Azteca?

El partido entre México y Portugal en el Estadio Azteca está a poco más de un mes de llevarse a cabo, para reinaugurar la cancha del Coloso de Santa Úrsula, sin embargo el mediocampista mexicano podría quedar fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo.

Sin un reporte oficial de la evolución de la lesión de Gilberto Mora, es imposible saber cuanto tiempo estará fuera el mexicano de la actividad, por lo que todo apunta a que Morita se perdería el encuentro ante Portugal.

De igual manera, el mediocampista mexicano se ausentaría para el encuentro ante Bélgica en Estados Unidos, el último encuentro para la Selección Mexicana dentro de Fecha FIFA.

DCO