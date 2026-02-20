Se sabe la fecha de regreso de Alexis Vega y le interesa al Vasco Aguirre; ¿estará listo para el Mundial 2026?

Uno de los puntos más comentados en el ataque de la Selección Mexicana es la falta de talento por la bandas de cara a la Copa del Mundo 2026, pero eso podría cambiar con el regreso de Alexis Vega a la acción con los Diablos Rojos del Toluca en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Vega estuvo lesionado desde finales del torneo pasado y se agravó después de jugar la final ante los Tigres. Sin embargo, se dice que Vega podría aparecer de nuevo en el terreno de juego en la Jornada 7 u 8 de la Liga MX, cuatro meses antes del arranque del Mundial 2026.

El presidente deportivo del Toluca, Francisco Suinaga, comentó que Alexis Vega podría estar listo para jugar en la séptima fecha del certamen mexicano. Aunque no aseguró que vaya a jugar ante Necaxa.

Por otro lado, información de TUDN indica que el delantero estará listo hasta la octava jornada ante las Chivas Rayadas de Guadalajara. Vega estaría no para ser titular, pero por lo menos el ofensivo sería llamado a la banca.

Este regreso le interesa a Javier Aguirre, quien está a menos de seis meses de dar la lista oficial de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, en donde el cuadro Tricolor será una de las tres escuadras sedes, junto a Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana afronta el cierre de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Además de Alexis Vega, los lesionados son Edson Álvarez, Santiago Giménez, Gilberto Mora, Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Jesús Orozco Chiquete.

Algunos de estos jugadores estarán listos casi de última hora, otros llegarán con par de semanas recuperados, pero parece ser que eso no impediría que fueran llamados a la lista final, como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Gilberto Mora.

Javier Aguirre declaró que tiene prácticamente a 20 de los jugadores que llamará para el Mundial, por lo que solamente tendría seis dudas. Resaltó que sí llamaría un colchón de futbolistas por si surge alguna lesión de último momento.

A la Selección Mexicana le quedan seis partidos antes del arranque de la Copa del Mundo 2026. El próximo 25 de febrero se enfrentarán ante Islandia en Querétaro, cotejo en donde solo serán convocados jugadores de la Liga MX.

En marzo, como parte de la Fecha FIFA, el conjunto azteca chocará ante Portugal el 28 para inaugurar el Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte para el Mundial. Tres días después harán lo propio ante Bélgica, aunque este cotejo se realizará en el Solder Field de Chicago, Estados Unidos.

Para la última escala antes del certamen de la FIFA, la Selección Mexicana tendrá pruebas para afinar detalles. El 22 de mayo ante Ghana en Puebla; el 30 del mismo mes ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena California y cierran su preparación antes del Mundial 2026 ante Serbia, con sede por definir.

aar