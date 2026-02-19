Javier Aguirre revela su tremenda convocatoria para enfrentar a Islandia y una impactante sorpresa en la delantera

La Selección Mexicana se medirá a Islandia la próxima semana en la cancha del Estadio La Corregidora y Javier Aguirre dio a conocer la lista de 21 jugadores que formarán parte del Tricolor para el tercer encuentro amistoso de este 2026, que servirá para seguir afinando los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

Como es un partido fuera de la Fecha FIFA, el entrenador mexicano solo puede convocar futbolistas de la Liga MX, por lo que optó por convocar a Guillermo Martínez de los Pumas, ya que Germán Berterame no está disponible por ser nuevo jugador del Inter Miami.

Chivas es el equipo que más aporta jugadores a esta lista con siete elementos, que son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando ‘La Hormiga’ González, mientras que el América es el segundo equipo con más futbolistas llamados para enfrentar a Islandia con cuatro.

🚨 MISIÓN CUMPLIDA 🚨



Encontramos la convocatoria oficial de Javier Aguirre para enfrentar a Islandia en Querétaro. 🤩



¡Gracias, Kin! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/rkVuHfoMYS — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

Convocatoria de Javier Aguirre para el partido entre México e Islandia

Javier Aguirre volvió a repetir con sus tres arqueros en la portería, en la defensa Diego Campillo podría tener la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana, los mediocampistas vuelven a repetir de la última convocatoria y en la delantera se incluye el nombre de Efraín Álvarez y Guillermo Martínez.

Porteros

Luis Ángel Malagón - América

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Defensas

Richard Ledezma - Chivas

Jesús Garza - Tigres

Víctor Guzmán - Monterrey

Israel Reyes - América

Everardo López - Toluca

Jesús Gallardo - Toluca

Diego Campillo - Chivas

Mediocampistas

Erik Lira - Cruz Azul

Erick Sánchez - América

Carlos Rodríguez - Cruz Azul

Denzell García - Juárez

Marcel Ruiz - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Alexis Gutiérrez - América

Delanteros

Efraín Álvarez - Chivas

Roberto Alvarado - Chivas

Guillermo Martínez - Pumas

Armando González - Chivas

La última vez que el delantero de los Pumas vistió la camiseta de la Selección Mexicana fue en 2024 cuando fue llamado por Javier Aguirre para disputar dos partidos amistosos, ante el Internacional de Brasil y River Plate, siendo titular en los dos compromisos.

Un llamado que se responde con el corazón 🙌.



Ellos son convocados, todos de la LIGA MX, para defender nuestros colores en el partido de preparación ante Islandia en Querétaro. 🗒️



🔗 Los detalles: https://t.co/p1trDqb7eC#SomosMéxico 💚🤍❤️



*Publicidad para México pic.twitter.com/Ku0O90pXHi — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 20, 2026

La Hormiga González tendrá su oportunidad para ganarse un puesto en el Mundial 2026

Con la convocatoria que dio a conocer Javier Aguirre este jueves, se espera que ‘La Hormiga’ González sea el delantero titular de la Selección Mexicana ante Islandia, convirtiéndose en el referente al ataque del conjunto dirigido por el entrenador mexicano.

La salida de Germán Berterame de la Liga MX es una gran oportunidad para Armando González para terminar de convencer al estratega mexicano, ya que si llega a realizar una gran actuación hasta Islandia en el Estadio Corregidora, el ariete de las Chivas podría amarrar su puesto en la lista final para el Mundial del 2026.

Esto porque en la siguiente Fecha FIFA de marzo, el Tricolor se medirá ante Portugal y Bélgica, cotejos en los que Raúl Jiménez será el delantero titular del conjunto mexicano y, si Aguirre lo decide, Armando González podría tener minutos en estos compromisos.

DCO