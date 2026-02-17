¡Oficial! La Selección Mexicana revela a las potencias que enfrentará de aquí a que empiece la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana ya tendría definidos sus tres últimos rivales antes de su debut en el Mundial 2026.

Este 17 de febrero la Selección Mexicana reveló que en las siguientes fechas se enfrentará a combinaciones de primer nivel como parte del cierre de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El Tricolor se enfrentará a equipos como Ghana, Australia y Serbia.

Las fechas son el 22 de mayo al combinado africano, el 30 de mayo a los australiano y el 4 de junio a los europeos. Estos partidos están pensados para elevar el nivel competitivo del equipo nacional.

Incondicionales, está lista la #ÚltimaEscala 🏟️.



Estos son los 3 partidos de preparación antes de iniciar nuestro camino en el Mundial 2026 ⚽.



— Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

Ante Ghana no se tiene sede definida, lo mismo que ante Serbia, pero ambos serán en territorio mexicano. El Tricolor se mide a Australia en el Rose Bowl de California.

La Selección Mexicana enfrenta recta final rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana inicia su concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) el 6 de mayo. Esta fecha marca el comienzo de la parte final de la preparación del equipo de Javier Aguirre.

Los jugadores seleccionados de la Liga MX participarán en el Clausura 2026 hasta la Fecha 17. La Liguilla se disputará sin convocados.

No solo es jugar partidos, es hacerlo ante rivales de nivel Mundial. 👏



Duilio Davino detalla cómo hemos enfrentado a 12 Selecciones dentro del Top 20 del mundo. 🔥



— Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

Los equipos mexicanos que sigan con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf y que tengan seleccionados nacionales los podrán utilizar hasta las semifinales de ida.

“La planificación busca garantizar el máximo tiempo de trabajo colectivo antes del Mundial, priorizando la cohesión y el ritmo competitivo”, dice la Selección Mexicana en conferencia de prensa.

