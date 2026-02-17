AL MOMENTO: Edson Álvarez se perdería la Copa del Mundo 2026 y de esto depende que pueda jugar con la Selección Mexicana

El mediocampista Edson Álvarez se perdería la Copa del Mundo 2026 debido a que hoy fue sometido a una operación para mejorarse de una lesión de tobillo que le traía mucho dolor y molestias. Sin embargo, ahora la gran duda es si se podrá recuperar a tiempo para jugar el torneo de la FIFA con la Selección Mexicana.

El Machín pasó por el quirófano a menos de cuatro meses del arranque y debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El capitán del Tricolor jugará o no el certamen depende de su recuperación, la cual se dice no es tan larga, pues en dos meses ya estaría de regreso en las canchas.

De acuerdo con información del periodista turco Yahiz Sabuncuoglu, Edson Álvarez viajó a Países Bajos para la operación, de la cual en mes y medio ya estará recuperado. Con este panorama, en abril volvería a tener actividad, a tiempo de tomar ritmo para llegar al México vs Sudáfrica del 11 de junio en el Estadio Azteca.

Sin embargo, el futbolista del Fenerbahçe no jugará contra Portugal en marzo en la Ciudad de México en el partido que inaugura el remodelado Coloso de Santa Úrsula. También se perderá el duelo ante Bélgica.

Edson Álvarez estaría regresando a las canchas aproximadamente el 12 de abril en el duelo del Fenerbahçe ante el Kayserispor por la Superliga Turca.

El último partido que el canterano del América jugó con la Selección Mexicana fue en un duelo amistoso de Fecha FIFA ante Paraguay. En aquel duelo el Tricolor perdió 2-1 ante los sudamericanos.

¿Por qué se operó Edson Álvarez?

El mediocampista mexicano arrastraba problemas físicos desde hace meses. Su evolución ha sido lenta y poco favorable, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para subsanar el terrible dolor que tenía en el tobillo.

Sumado a este mal contexto físico, en la cacha no será fácil la recuperación, pues el Fenerbahçe contrató al mediocampista francés N’Golo Kanté, lo que reduciría los minutos del mexicano en el terreno de juego.

aar