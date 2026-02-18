Selección Mexicana enfrentará a Ghana en Puebla rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana jugará ante Ghana en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc, antes del inicio de la Copa del Mundo 2026. Se confirmó que el Tricolor estará presentándose en la cancha de La Franja el próximo viernes 22 de mayo.

¡Nos vemos en el Cuauhtémoc! 🏟️



Nuestro partido de preparación ante Ghana se llevará a cabo en el bellísimo estado de Puebla. 🥰👏



Todos los detalles ➡️ https://t.co/TUpktFKKhL#ÚltimaEscala 🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/poqOSHcZMG — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 18, 2026

El anuncio se dio en conferencia de prensa en donde estuvieron el director técnico de México, Javier Aguirre. Así como Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

La Selección Mexicana tendrá tres duelos para cerrar su preparación antes de arrancar la Copa del Mundo 2026 y había mucha expectación sobre las sedes. Al final, una de las ciudades fue Puebla, que tendrá de nueva cuenta un partido del cuadro tricolor.

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, señaló que jugarán ante Ghana en un estadio mundialista y que le trae buenos recuerdos, pues le tocó ir como jugador, entrenador.

“De verdad que estoy muy contento de estar en Puebla. Me ha impresionado lo que invierte el Estado en el deporte, recursos, tiempo, dinero etc. Puebla, insisto, estadio mundialista. Me tocó venir como jugador, como entrenador y ahora como entrenador de la Selección; ya venimos y jugamos contra un equipo español (Valencia), la gente apoya, siempre apoyándonos, se respira futbol. Pedí un partido en Puebla, pedí un partido importante y me lo conceden; de verdad les agradezco su presencia”, expresó el Vasco Aguirre.

Incondicionales, está lista la #ÚltimaEscala 🏟️.



Estos son los 3 partidos de preparación antes de iniciar nuestro camino en el Mundial 2026 ⚽.



Detalles: https://t.co/bfNxYXJqbq ✏️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/qMBqHkurUb — Selección Nacional (@miseleccionmx) February 17, 2026

Por su parte, Duilio Davino señaló que Puebla es una ciudad muy futbolera que cumple con los requisitos necesarios para el partido ante el combinado africano, recordando que México inaugura el Mundial 2026 ante Sudáfrica.

“Es un honor para mí regresar a Puebla con la Selección. Puebla es una plaza que cumple con todo lo que nos pidió Javier, donde vamos a enfrentar a un rival de otro continente de cara al Mundial, una ciudad con altura, donde la afición apoya mucho y le servirá a Javier Aguirre para seguir preparando la Copa del Mundo”, comentó el Director de Selecciones Nacionales Varoniles.

La elección del Estadio Cuauhtémoc, de acuerdo con un comunicado de la Selección Mexicana, “refuerza la cercanía del equipo nacional con la afición en distintas regiones del país, permitiendo que más mexicanos acompañen al Tricolor en la etapa decisiva del proceso mundialista”.

