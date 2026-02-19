¡CONFIRMADO! Cristiano Ronaldo sí vendrá a México para jugar contra la Selección Mexicana en el Estadio Azteca

La Selección Mexicana está a poco más de un mes de enfrentarse a Portugal en la cancha del Estadio Azteca y la afición estaba ansiosa por saber si Cristiano Ronaldo asistirá a México para enfrentarse al Tricolor y semanas antes de que se lleve a cabo este compromiso se confirmó la presencia del ‘Bicho’ en el Coloso de Santa Úrsula.

Con información de León Lecanda, reportero de ESPN, reveló que Cristiano Ronaldo si realizará el viaje a México para medirse a la Selección Mexicana, además de dar otros nombres de la convocatoria de Roberto Martínez para la Fecha FIFA de marzo, como Vitinha, Ruben Dias, Joao Felix, Joao Cancelo, Diogo Costa y Matheus Nunes.

El partido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo será la última Fecha FIFA para México

Los directivos de la Selección Mexicana lograron cerrar el contrato con la Federación Portuguesa de Futbol para tener un partido con su combinado en la Fecha FIFA de marzo, que será la última prueba de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo del 2026 con los jugadores tanto de Liga MX como de Europa.

Además, es un gran reto para el Tricolor, pues enfrentarse ante el actual campeón de la Nations League, será una gran prueba para afinar los últimos detalles dentro del equipo antes del partido de inauguración en el Estadio Azteca ante su similar de Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Después del encuentro ante los portugueses, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para medirse ante el combinado de Bélgica en el Soldier Field de Chicago, otro rival de peso para México en la Fecha FIFA de marzo.