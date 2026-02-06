¡INSÓLITO! El Estadio Azteca no estará listo al 100% para el México vs Portugal (VIDEO)

El dueño del América y de una parte del Estadio Azteca estuvo presente en el Coloso de Santa Úrsula, en donde fue entrevistado por los medios de comunicación sobre los avances del recinto al sur de la Ciudad de México, revelando que no estará listo para el México vs. Portugal.

“No, la verdad, estoy muy contento, el avance que hemos tenido ha sido un trabajo de muchísima gente, creo que alrededor de mil 300 personas laborando ya en estas fechas. Esta primera etapa que termina ahora, digamos, el 28 de marzo con la reapertura, es importante, y luego, pues, seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo”, comentó Azcárraga.

Además, el dueño del Estadio Azteca reveló que “la complejidad de la obra, no se pueden hacer algunas cosas, por ejemplo, el estacionamiento de afuera, el grande, por todo; ahorita ya no lo ven, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones, y eso que lo tenemos que hacer posterior al Mundial. Hay un tema de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después”.

¿Las remodelaciones del Estadio Azteca van en tiempo y forma?

Por otro lado, en la entrevista que tuvo el dueño del América en las inmediaciones del Estadio Azteca, fue cuestionado si es que las remodelaciones del recinto al sur de la Ciudad de México van en tiempo y forma, aunque reveló que él no sabe con certeza esa información.

“Los constructores dicen que sí, yo no soy experto en construcción, ponen unas fechas, tenemos una junta cada semana, y yo, como les dije el otro día, ‘yo no soy constructor, yo como que no veo que sus fechas sean las fechas’, pero la verdad, este, va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y la verdad es que ahora ha estado mucho más en paz.

Además, explicó que “tenemos estas fases que nunca explicamos lo que se iba a hacer, entonces es importante, y la otra que te digo, la tercera fase, pues es como ya para siempre seguir implementando nuevas cosas, para la experiencia y la seguridad de todos los aficionados que vienen”.

El Estadio Azteca tendrá dos partidos de México antes del Mundial 2026

El Estadio Azteca ya tiene su primer reto en marzo, que será el partido amistoso entre México y Portugal, correspondiente a la Fecha FIFA de marzo y en el que jugadores como Álvaro Fidalgo podrían tener su debut con el Tricolor.

Sin embargo, el Coloso de Santa Úrsula tendrá un segundo encuentro de la Selección Mexicana antes del Mundial del 2026, pues las leyendas de México se medirán ante los jugadores históricos de Brasil en la cancha del Estadio Banorte.

Dos partidos que pondrán a prueba la cancha y las gradas del Estadio Azteca previo al partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026 entre México y Sudáfrica.

