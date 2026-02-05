Paul Aguilar, exjugador del América, demuestra su nueva etapa como profesor de zumba (VIDEO)

Paul Aguilar anunció su retiro del futbol profesional en 2022 y desde ese entonces se ha dedicado a pasar tiempo con su familia ahora que ya no está en el máximo circuito del balompié mexicano, además de participar en varios juegos de leyendas entre América y Chivas.

En redes sociales comenzó a circular un video donde sale el exjugador del América en lo que parece ser la cocina de su casa bailando como si estuviera en una clase de zumba, además de que su hija, quien hizo esta publicación en TikTok, puso un audio de un instructor de este deporte y el siguiente comentario: “¡Ánimo, chicas, de futbolista a instructor de zumba!”. JAJAJA“.

¿Cuál fue el último equipo de Paul Aguilar en la Liga MX?

Después de su salida del América, donde tuvo sus mejores años en el futbol mexicano, Paul Aguilar decidió seguir en el máximo circuito del balompié azteca un año más antes de colgar los botines, aunque no fue lo que el jugador esperaba.

Paul Aguilar decidió mudarse con su familia a la frontera norte del país para vestir los colores de los Bravos de Juárez durante dos temporadas en la Liga MX; después de eso, el oriundo de Concordia, Sinaloa, decidió terminar su carrera como futbolista profesional.

Aunque esto fue una casualidad, pues el lateral mexicano campeón de la Copa Oro ya había jugado en Ciudad Juárez en el pasado, fue entre 2005 y 2006 cuando formó parte de los Indios de Juárez, antes de regresar al Pachuca, equipo con el que debutó en la Primera División de México.

¡Ájale! ¿Recordaban este GOLAZO? 🤯



En #ElFestejoElGol de este día nos vamos hasta el 2018 para recordar esta volea de Paul Aguilar con el @ClubAmerica en el Estadio Azteca. 🦅 pic.twitter.com/sy4ZniurbL — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 28, 2025

Paul Aguilar y su nueva etapa en los medios de comunicación

Después de anunciar su retiro del futbol profesional y pensar qué era lo que quería hacer con su carrera después, Paul Aguilar decidió hacer lo que muchos exjugadores realizan después del retiro: estar en los medios de comunicación en las mesas de análisis.

A la fecha, el exjugador del América participa en el programa estelar de Fox Sports, La Última Palabra, y ha dejado varias intervenciones interesantes en esta mesa, ya que hace unos días declaró que para él, Álvaro Fidalgo no es una leyenda del Club América.

De igual forma, al ser un nuevo elemento de la empresa estadounidense, Paul Aguilar participa en otros programas como Fox Sports Radios, dando su opinión sobre lo que pasa en el futbol mexicano y con los equipos de la Liga MX en la Concachampions.

DCO