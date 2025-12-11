Preventa del México vs Portugal no dura ni una hora y los aficionados piden que Profeco sancione a Fanki

La afición se molestó con Fanki por lo poco que duró la preventa del México vs Portugal.

Varios aficionados de la Selección Mexicana quedaron molestos este jueves al no tener éxito en la preventa del amistoso del próximo 28 de marzo contra Portugal, al enterarse de que la misma no duró ni siquiera una hora para los tarjetahabientes de Banorte, y manifestaron su inconformidad en redes sociales, donde pidieron que la Profeco sancione a la empresa Fanki.

“Estimadísima afición de la Selección Mexicana: ¡La Preventa Banorte se agotó! Gracias por demostrar, una vez más, que su pasión no tiene límites", escribió en redes sociales Fanki, la empresa encargada de la distribución de entradas para el duelo en el que se dará la reapertura del Estadio Azteca.

Los aficionados explotaron en las redes sociales, donde definieron como caos la preventa organizada por Fanki para el México vs Portugal, justo un día después de que la empresa tuvo fallas en su sitio, motivo por el que decidió aplazar un día la misma, pero las cosas tampoco salieron del todo bien.

Las quejas de los aficionados en redes sociales

Fueron varios los usuarios en X que se quejaron de los errores que presentó Fanki en sus sitio y que lamentaron las fallas en la fila virtual, a la que señalaron de un posible simulador.

“La plataforma de Fanki vuelve a fallar y la ‘fila virtual’ ni siquiera funciona: no válida, no avanza y parece un simple simulador para entretener a la gente mientras nada ocurre detrás”, escribió un usuario en la mencionada red social.

La percepción general de los aficionados en redes sociales acerca de la preventa para el México vs Portugal fue de falta de transparencia y organización.

Denuncio preventa México vs Portugal en FANKI. Lugar 1,278 de +250,000, se congelóanunciaron agotados, sin respetar, violando la LFPC (Art. 7, 10, 32, 85). Exijo a @Profeco garantizar mi derecho a 4 boletos o reparacióndedaño.⁰@Banorte @fanki_mx @miseleccionmx @AtencionProfeco pic.twitter.com/t93fB5WPaC — crpr85 (@crpr85) December 11, 2025

¿Cuándo es la venta general para el México vs Portugal?

La venta general para el amistoso entre México y Portugal será este sábado 13 de diciembre, dos días después de que los boletos en preventa se agotaron en menos de una hora.

Se espera que la venta general supere los 230,000 usuarios, cantidad que se registró en la primera fase, pues es mucha la expectativa por ver al veterano goleador Cristiano Ronaldo con el resto de la selección portuguesa en el remodelado Estadio Azteca.

El duelo ante Portugal será uno de los dos que México dispute en marzo en la única Fecha FIFA previo a la celebración del Mundial 2026.

