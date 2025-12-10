Fuera de canchas

Profeco se pronuncia sobre la mala venta de boletos del México vs Portugal y pide a Fanki brindar información clara

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se pronunció al respecto de la mala venta de boletos de la empresa Fanki, encargada de distribuir las entradas del México vs Portugal

Foto: Especial
Alejandro Ayala

La venta de entradas para el partido México vs Portugal ha sido un caos para los aficionados, pues la boletera Fanki, encargada de distribuirlas, reportó muchos fallos y errores a la hora que los usuarios intentaban comprar boletos. Esto generó que la Procuraduría Federal del Consumidor se pronunciara al respecto.

Instamos a la boletera @Fankisports a brindar información precisa a las y los aficionados que intentan adquirir un boleto para el partido de futbol de México contra Portugal, pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces.Ademas, se exhorta a establecer una línea de comunicación con esta instancia para proteger los derechos de las personas consumidoras”, es el mensaje de Profeco en redes sociales.

