Javier Aguirre filtra el jugador que “no iba a ir al Mundial” y lo que le hizo cambiar de idea

En una entrevista que sorprendió a muchos, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, confesó que pensaba dejar fuera del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026 a un crack en el mediocampo, pues no estaba en la convocatoria el mediocampista Obed Vargas cuando aún jugaba en la MLS, pero ahora con el Atlético de Madrid todo cambió.
El Vasco Aguirre dijo: “Estaba seguro que no iba al Mundial, pero ahora que pasó del Seattle Sounders al Atlético de Madrid, en La Liga Española, automáticamente tengo que traerlo y verlo. Tengo que hacerlo”.
La palabras del entrenador de la Selección Mexicana fueron en una charla con El “Burro” Van Rankin. Estas declaraciones han generado polémica, pues se esperaba que Obed Vargas fuera llamado al Tricolor para el Mundial, a pesar de donde jugaba, por su nivel y perfil, que no es muy habitual en el futbol nacional.
Más adelante Aguirre explicó que no es lo mismo jugar en la Liga MX o en la MLS, a jugar en LaLiga de España, como es el caso de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, quienes pasaron del América y Seattle al Betis y Atlético de Madrid, respectivamente.
“De aquí al final puede aparecer alguien que no pare de jugar buenos partidos. De estar en América, en casa, o en Seattle a estar en la liga española, tengo que automáticamente poner los focos en ellos, traerlos para verlos”, sostuvo Javier Aguirre. Sí, es que tiene a Vargas y a Álvaro Fidalgo como los futbolistas a mirar antes del Mundial 2026.
La convocatoria de Aguirre para el siguiente compromiso de la Selección Mexicana
Javier Aguirre volvió a repetir con sus tres arqueros en la portería, en la defensa Diego Campillo podría tener la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana, los mediocampistas vuelven a repetir de la última convocatoria y en la delantera se incluye el nombre de Efraín Álvarez y Guillermo Martínez.
Porteros
- Luis Ángel Malagón - América
- Raúl Rangel - Chivas
- Carlos Acevedo - Santos
Defensas
- Richard Ledezma - Chivas
- Jesús Garza - Tigres
- Víctor Guzmán - Monterrey
- Israel Reyes - América
- Everardo López - Toluca
- Jesús Gallardo - Toluca
- Diego Campillo - Chivas
Mediocampistas
- Erik Lira - Cruz Azul
- Erick Sánchez - América
- Carlos Rodríguez - Cruz Azul
- Denzell García - Juárez
- Marcel Ruiz - Toluca
- Brian Gutiérrez - Chivas
- Alexis Gutiérrez - América
Delanteros
- Efraín Álvarez - Chivas
- Roberto Alvarado - Chivas
- Guillermo Martínez - Pumas
- Armando González - Chivas
La última vez que el delantero de los Pumas vistió la camiseta de la Selección Mexicana fue en 2024 cuando fue llamado por Javier Aguirre para disputar dos partidos amistosos, ante el Internacional de Brasil y River Plate, siendo titular en los dos compromisos.
aar