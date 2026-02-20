Aguirre busca goles y llama a Memo Martínez

Javier Aguirre felicita una jugada de su equipo durante el partido ante Bolivia, el mes pasado.

La Selección Mexicana se medirá a Islandia la próxima semana en la cancha del Estadio Corregidora y Javier Aguirre dio a conocer la lista de 21 jugadores que podrían tener participación en el tercer encuentro amistoso de este 2026. Servirá para seguir afinando los últimos detalles de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

Como es un partido que no entra en Fecha FIFA, el entrenador mexicano solamente puede convocar futbolistas de la Liga MX, por lo que optó por convocar a Guillermo Martínez de los Pumas, ya que Germán Berterame no está disponible por ser nuevo jugador del Inter Miami.

Chivas es el equipo que más aporta jugadores a esta lista con siete elementos, que son Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Efraín Álvarez, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando La Hormiga González, mientras que el América es el segundo equipo con más futbolistas llamados por Javier Aguirre para enfrentar a Islandia con cuatro: Luis Ángel Malagón, Erick Sánchez, Israel Reyes y Alexis Gutiérrez.

El Dato: Los siguientes encuentros de la Selección Mexicana serán el 28 y 31 de marzo, en los que se enfrentarán a Portugal en el Estadio Azteca y ante Bélgica en EU.

Javier Aguirre repitió con sus tres arqueros en la portería; en la defensa, Diego Campillo es la novedad y podría tener la oportunidad de debutar con la Selección Mexicana. Los mediocampistas son los mismos de la última convocatoria del Vasco y en la delantera se incluyen los nombres de Efraín Álvarez y Guillermo Martínez, quien vuelve al Tricolor.

La última vez que el delantero de los Pumas vistió la camiseta de la Selección fue en 2024 cuando Javier Aguirre lo llamó para disputar dos partidos amistosos, ante el Internacional de Brasil y River Plate, siendo titular en los dos compromisos.

2 triunfos de manera consecutiva suma el Tricolor de Aguirre

Por otro lado, la salida de Germán Berterame de la Liga MX es una gran oportunidad para Armando González para terminar de convencer al entrenador mexicano, pues apunta a ser el delantero titular en el esquema del Vasco ante Islandia.

El compromiso se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de febrero en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en Querétaro.