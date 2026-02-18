¡CONFIRMADO! EL Volcán de los Tigres será sede para el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya se acerca y la FIFA sigue eligiendo a las sedes de entrenamiento para las selecciones que disputarán la Copa del Mundo, así que El Volcán será elegido por el organismo dirigido por Gianni Infantino para recibir a un equipo durante el torneo para que sea su campo de concentración.

Con información de Vladimir García, reportero de TUDN, la FIFA eligió al Estadio Universitario para ser sede de entrenamiento del Mundial 2026. Él mismo confirmó que la directiva de los Tigres ya firmó el contrato con el organismo que dirige el Mundial 2026 y la selección de Japón es uno de los equipos que podría entrenar en El Volcán.

Varios equipos como Xolos, Santos y Atlas también han puesto sus instalaciones a disposición de cualquier selección que busque un campo de entrenamiento para el Mundial 2026, ya que la Comarca Lagunera y el Estadio Caliente están cerca de la frontera para los equipos que les toque jugar en Estados Unidos.

¿Cuándo será el primer partido de Japón en el Mundial 2026?

De acuerdo con los reportes, la selección de Japón elegirá el Estadio Universitario para que sea su sede de entrenamiento durante el Mundial del 2026, aunque el primer partido de los nipones se llevará a cabo en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, Texas.

Japón se medirá ante Países Bajos el 14 de junio del 2026 en la cancha del AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, ciudad que está a 1 hora y 45 minutos en avión de Monterrey, así que no sería un viaje largo para los nipones, por lo que también optaron por entrenar en El Volcán.

Los otros dos rivales de la selección de Japón en la Copa del Mundo del 2026 serán Túnez y uno de los clubes de las Eliminatorias de la UEFA, que podría ser Ucrania, Suecia, Polonia o Albania, y el encuentro ante los tunecinos será en el Estadio BBVA de Monterrey.

Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

México tendrá el privilegio de recibir 13 partidos del Mundial 2026, de los que destacan los tres encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos y el España vs Uruguay de la Jornada 3 de la Copa del Mundo en la cancha del Estadio AKRON.

Además, el Estadio Azteca albergará el Uzbekistán vs. Colombia, un cotejo de dieciseisavos de final entre el 1.º Grupo A vs. 3.º Grupo C/E/F/H/I y un partido de octavos de final entre el Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80

Guadalajara tendrá el encuentro entre Corea del Sur vs. Repechaje UEFA y Colombia vs. Repechaje Intercontinental, mientras que Monterrey tendrá el Repechaje UEFA vs. Túnez, Túnez vs. Japón, Sudáfrica vs. Corea del Sur y el partido de dieciseisavos de final entre 1 F vs 2 C.

