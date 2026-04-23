¡Que viva el amor! Salen a la luz las imágenes de Lewis Hamilton y Kim Kardashian más enamorados que nunca

El piloto británico de F1 Lewis Hamilton y la famosa celebridad Kim Kardashian ya no se esconden ni niegan su amor. La pareja fue captada compartiendo un momento romántico en una playa en Malibú, California, Estados Unidos.

Luego de aparecer en el festival Coachella, la modelo se vio disfrutando un día de playa con el volante de Ferrari, pero lo que sorprendió al público es que se dieron mucho amor. Ambos estaban muy abrazados, dándose besos y demostrando que son una de las parejas más llamativas del mundo del espectáculo.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian surfing in Malibu. pic.twitter.com/q4168CyOVQ — deni (@fiagirly) April 21, 2026

El siete veces campeón de la máxima categoría del automovilismo y la empresaria también estuvieron jugando en la arena y dentro del mar, luciendo al mismo tiempo sus mejores atuendo para la ocasión.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vinculados desde hace un par de meses, con fotos filtradas en citas privadas en Londres y París, pero no fue hasta el Super Bowl pasado en California cuando se confirmó que estaban juntos.

En uno de sus momentos más compartidos fue cuando Hamilton presentó a Kim en un video en donde maneja un Ferrari 40 en Tokio. Una prueba de la velocidad a la que el piloto está acostumbrado. “Esto es genial”, dice la influencer en el metraje.

El próximo evento en donde podrían aparecer juntos es la MET Gala, que se celebra el primer lunes de mayo en Nueva York, Estados Unidos. Según reportes ambos están confirmados como invitados y no sería raro verlos, pues son dos apariciones constantes en ediciones pasadas, aunque no se sabe si saldrían juntos.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton in Malibu 🎥@BackgridUS pic.twitter.com/l04k6rGh6m — deuxmoi (@deuxmoiworld) April 23, 2026

F1 prepara cambios para una carrera más segura en Miami

La Fórmula 1 está lista para cambiar la forma en que los nuevos monoplazas usan su energía eléctrica, en un intento por hacer que la clasificación se sienta más “a fondo” y que los adelantamientos tengan menos probabilidades de derivar en choques a alta velocidad, todo a tiempo para el Gran Premio de Miami de la próxima semana.

El organismo rector, la FIA, informó que los cambios se acordaron en una reunión con los equipos de F1, los fabricantes de motores y directivos del campeonato tras consultar a los pilotos. Están sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, lo que por lo general es una formalidad cuando las modificaciones cuentan con un amplio respaldo.

El mayor énfasis de la F1 en la potencia híbrida eléctrica ha provocado una reacción en contra de algunos pilotos, que consideran que la clasificación está demasiado centrada en la recarga estratégica de la batería y no lo suficiente en poner a prueba la habilidad de conducción.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian at Nobu. pic.twitter.com/poKatlefsi — deni (@fiagirly) April 20, 2026

Un paquete de cambios permite una recarga más rápida a alta velocidad y reduce la cantidad máxima que se puede recargar por vuelta. La FIA señaló que un objetivo clave es “reducir la recuperación excesiva (de energía) y fomentar una conducción más constante a fondo” el lunes.

Eso coincide en gran medida con las recomendaciones de la semana pasada de George Russell, de Mercedes, quien comenzó 2026 como aspirante al título.

Tras un choque dramático en el Gran Premio de Japón, en el que Oliver Bearman se salió de la pista para evitar el auto mucho más lento del argentino Franco Colapinto, la FIA indicó que ahora hay un tope a la potencia extra del modo de “impulso” para adelantar, y otros límites a la energía eléctrica en ciertas zonas.

“Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento”, dijo la FIA.

Esas medidas, y cambios de seguridad para la conducción con pista mojada, estarán listas para el GP de Miami el 3 de mayo. Otros cambios para reducir el riesgo de un choque en la parrilla de salida se pondrán a prueba en Miami, incluido un impulso para los autos que arrancan lento y una advertencia visual.

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