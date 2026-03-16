Lewis Hamilton regresa al podio de F1 tras 15 meses

Lewis Hamilton, el icónico piloto británico de Fórmula 1, expresó su gratitud con Ferrari, equipo que le brindó la oportunidad de liderar el desarrollo de un automóvil que lo ha llevado de nuevo al podio tras una larga espera. Su tercer lugar en el Gran Premio de China marcó su primer podio desde 2024 con la escudería italiana.

El siete veces campeón del mundo no estaba entre los tres primeros lugares del Gran Premio de Las Vegas en el 2024. En aquella ocasión Lewis Hamilton terminó en el segundo peldaño y el podio lo completaron George Russell y Carlos Sainz. El británico suma 203 podios en su larga trayectoria.

El Dato: Sergio Pérez se disculpó con Valtteri Bottas después de que ayer al inicio de la carrera hiciera que se tocaran sus monoplazas y estuvieran cerca de quedar fuera.

“Ver que escuchan y que incorporan al auto algunas de las cosas que yo había pedido, me hace estar increíblemente agradecido con ellos por escuchar. Simplemente te hace sentir más unido con todos porque avanzan en la misma dirección. Tengo ganas de volver la próxima semana a (la sede de Ferrari en) Maranello y ver a todos”, señaló.

Lo han definido por ser el sucesor de Lewis Hamilton y el compañero de equipo de George Russell. Ahora, Kimi Antonelli presume ser ganador de una carrera de Fórmula 1 por mérito propio y el segundo más joven de la historia.

El italiano de 19 años se despegó de una entretenida batalla entre Russell y los dos Ferrari para llevarse una victoria contundente en el Gran Premio de China y compartir el podio con Russell y Hamilton.

“Me he quedado sin palabras. Estoy a punto de llorar, la verdad. Muchas gracias a mi equipo porque me ayudaron a cumplir este sueño”, dijo Antonelli, conteniendo las lágrimas.

En la carrera en China Hamilton tuvo que librar una intensa batalla con su compañero de equipo, Charles Leclerc. Ambos pilotos protagonizaron un duelo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos, culminando en un ligero contacto que Hamilton describió como “sólo un beso”. Este resultado simboliza un cambio en la suerte del piloto y también el esfuerzo conjunto de un equipo que ha enfrentado desafíos en el pasado.

El primer año de Hamilton con Ferrari estuvo marcado por la frustración y la adaptación. El coche, sensible a los cambios de puesta a punto, no le permitió al piloto brillar como esperaba. A pesar de una victoria en una carrera sprint en China el año anterior, 2025 fue un año difícil, ya que Ferrari no logró ganar ningún Gran Premio. Hamilton reflexionó sobre este periodo complicado, reconociendo que a veces se culpaba a sí mismo por no estar al ritmo de su compañero Leclerc.

Sin embargo, el regreso a la competición en 2026 ha significado una mentalidad renovada para el piloto. “Una parte importante de mi preparación era regresar con una mentalidad fresca”, comentó Hamilton. Esta nueva perspectiva parece haber dado sus frutos, ya que el coche de Ferrari mostró un rendimiento notable en el Gran Premio de China, permitiéndole liderar la carrera al principio, aunque mantener esa posición se volvió complicado ante la feroz competencia de Mercedes.

Durante la carrera, Hamilton destacó la necesidad de que Ferrari redoblara sus esfuerzos para superar a Mercedes, un equipo reconocido por tener uno de los mejores autos de la parrilla y en el que el mismo Lewis tocó las mieles del éxito. “Es realmente especial verlos de vuelta al frente, porque éste es un equipo fenomenal. Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para derrotarlos, ya que no es fácil ganarles cuando están en forma”, afirmó con determinación.

El podio en China no solamente marcó un regreso a la élite de la Fórmula 1 para Hamilton, sino que también fue un momento emocional, ya que se encontró rodeado de figuras importantes de su carrera. Entre ellos, George Russell y Peter Bono Bonnington, su ingeniero de carrera durante muchos años, quien ahora trabaja con Kimi Antonelli, el piloto que lo reemplazó en Mercedes.

“Es como estar sentado aquí con toda mi familia, así que eso es genial”, expresó Lewis Hamilton, reflejando su aprecio por las relaciones que ha cultivado a lo largo de su trayectoria en el automovilismo profesional.