Carlos Sainz explota contra la F1 por los cambios y también a los aficionados: “no entienden las carreras”

Las nuevas normas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en la F1 siguen generando división de opiniones. Ahora fue el turno del español Carlos Sainz, quien explotó contras las regulaciones técnicas y asegura que su opinión concuerda con la de la mayoría de los pilotos, quienes no están cómodos con las regulaciones actuales.

“Si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizá a algún aficionado le guste, pero no entienden las carreras. Estamos vendiendo algo que sabemos que no está bien. En China no fue tan malo porque las unidades de potencia allí pueden absorber suficiente energía de la batería”, comentó Carlos Sainz en declaraciones obtenidas por Car and Drive.

El piloto español, quien corre actualmente con Williams, explica que los cambios que hay en la F1 no es lo que los aficionados reales del deporte quieren ver y declaró que a aquellos que sí les agradan no son personas que entiendan las carreras.

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Los cambios en la F1 provocaron cambios sin precedentes en el chasis y la unidad de potencia de los carros. La potencia se reparte ahora casi 50% entre el motor V6 turbo de 1,6 litros y el restante en la energía eléctrica recuperada de los frenos, algo que exige un estilo de conducción nuevo y que a veces va contra las habilidades de los pilotos.

“Espero que podamos cambiar algo, porque este no es el camino correcto para nuestro deporte. Desde luego, estamos al principio de la temporada. Era de esperar que no todos pudieran cumplir con sus obligaciones. Pero todo esto no pinta bien para la Fórmula 1″, agregó en sus criticas Carlos Sainz.

Carlos Sainz quiere ver cambios en estas regulaciones, pues considera que no es el camino correcto para la Fórmula 1. Los movimientos no han llegado, pero los equipos tendrán un mes para intentar mejorar su rendimiento, luego de la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

“En China tuvimos dos McLaren, un Williams y un Audi que ni siquiera pudieron empezar la carrera. Nos complicamos la vida con unidades de potencia super complicadas. Ni siquiera equipos de carreras tan experimentados logran una fiabilidad óptima”, destacó.

El piloto más vocal de este tema ha sido el neerlandés Max Verstappen, quien desde la pretemporada ha dicho que estas modificaciones afectan la velocidad, el rendimiento y que incluso hace menos divertida la conducción.

“Hay algunas soluciones simples, pero la FIA tiene que permitirlas, con todo lo relacionado con la batería, porque, sí, arrancar con la batería al 0% no es muy divertido y además es bastante peligroso… Se puede ver, quiero decir, casi tuvimos un choque enorme en Melbourne en la largada", dijo Verstappen.

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